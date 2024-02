Madrid se lleva los 'Oscar del deporte'

Madrid, en el Palacio de Cibeles, acogerá el próximo 22 de abril la gala de la 25 edición de los Premios Laureus del Deporte Mundial, los denominados 'Oscar del Deporte' y que reconocerán a los y las mejores deportistas y equipos del año 2023 en varias categorías, según confirmó este miércoles la organización de los galardones.

El anuncio se realizó en un simbólico acto en el Teatro Albéniz en el que estuvieron José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con los exfutbolistas Raúl González y Alessandro Del Piero, ambos miembros de la Academia Laureus.

?? ???????? Madrid! The 2024 Laureus World Sports Awards will be held in Madrid on 22nd April.



The Awards will honour the greatest sporting achievements from 2023 and leave a legacy for young people in the city and region of Madrid.

@MADRID | @ComunidadMadrid

