Lunin iguala a Courtois y defiende el gol anulado al Leipzig

El ucraniano Andriy Lunin firmó su gran actuación de la temporada, en su estreno en una eliminatoria de la Liga de Campeones, en la que firmó nueve paradas para mantener su portería a cero en un día en el que se confirmó como el portero titular para Carlo Ancelotti en las dos competiciones en las que sigue vivo el Real Madrid.



Ya el técnico italiano apostó, dejando atrás la rotación y las dudas, por Lunin en Primera División, y solo quedaba este martes como duda para saber si en la ‘Champions’, como hiciera en su primera etapa en el Real Madrid, alternaba de guardameta; pero optó por la continuidad bajo los palos. Y Lunin respondió con contundencia. Nueve paradas en los 90 minutos que igualan, en número, las que hizo el belga Thibaut Courtois en la final de la Liga de Campeones de 2022 contra el Liverpool.



Esas nueve eran el récord de un guardameta del conjunto blanco, y este martes las igualó un Lunin que firmó su segunda portería a cero consecutiva; eso sí, con días muy diferentes. De no recibir ningún disparo frente al Girona a parar todos los que recibió en Leipzig. Y no paradas cualquiera. Dos de ellas de mucho mérito, en dos mano a mano con Benjamin Sesko. Y en dos momentos clave: en el minuto diez, despejando con las piernas, y en el 81 con una mano fuerte abajo que mantuvo el 0-1 a la postre definitivo.



Un Lunin que le amargó la noche a una de las figuras emergentes del Leipzig y del fútbol europeo como Sesko. En los mano a mano y en una anticipación saliendo rápido del área y acertando yendo abajo con los pies para evitar otra acción clara de gol. También estuvo seguro en el juego aéreo que tanto insiste Ancelotti, como hizo en la previa del choque destacándolo como un punto fundamental en el que rendir a la perfección para poder llevarse la victoria. En total, tres despejes de puños, con contundencia, para alejar el peligro.



Una actuación inmaculada de Lunin que le da, de forma definitiva, las llaves de la titularidad de la portería del Real Madrid. Además, el ucraninano fue protagonista de un gol anulado al Leipzig en el minuto dos, después de que el colegiado determinase que Mohamed Simakan, en fuera de juego, le molestó en una salida: “Hay un corner. Lo despejo con el puño, pero un jugador estaba conmigo sin disputar el balón y me molestaba. Se puede interpretar como una falta”, explicó Lunin tras un partido en el que emuló a Courtois y que le consagró en el puesto.