Luka Doncic lleva a sus Mavs a la final de la Conferencia Oeste

Los Dallas Mavericks se clasificaron para la final de la Conferencia Oeste de la NBA, tras eliminar en un dramático sexto partido (117-116) a los Oklahoma City Thunder, que habían quedado primeros durante la temporada regular. Fue un juego de idas y venidas, en el que los Thunder, que querían llevar la eliminatoria a un séptimo juego en Oklahoma, estuvieron por delante casi todo el partido con ventajas de hasta 17 puntos.

Los Mavericks con Luka Doncic iluminando el camino, nunca bajaron los brazos, incluso cuando podía parecer que estaban tocados de muerte, en un esfuerzo colectivo que tuvo recompensa en los últimos minutos. El esloveno fue el auténtico protagonista de los Mavericks, con un triple-doble de 29 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, un partido solo manchado por sus 7 pérdidas de balón, que en algún momento dieron alas a los Thunder. Kyrie Irving anotó 22 puntos, los mismos que Derrick Jones Jr y Dereck Lively fue clave con 12 puntos y 15 rebotes.

The @dallasmavs erased a 17-point second half deficit to take Game 6 and advance to their 2nd Western Conference Finals in the last 3 years!



Dallas will face the winner of Minnesota/Denver starting Wednesday, May 22 ??#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/27AUAVY9QF