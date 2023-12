Luis Suárez se une en Miami a su amigo Messi

El Inter Miami anunció este viernes el fichaje de Luis Suárez, que en su desembarco en la MLS se reunirá con su amigo Leo Messi tras brillar juntos en el Barcelona. El atacante uruguayo, de 36 años, también se reencontrará en Florida con otros dos ilustres excompañeros del club español: Sergio Busquets y Jordi Alba.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9??



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0pic.twitter.com/1mLJs0a78i