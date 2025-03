Luis de la Fuente se rinde a Lamine Yamal: "Será un futbolista de leyenda que marcará una época"

Luis de la Fuente, seleccionador español, se rindió en elogios hacia Lamine Yamal, advirtiendo de que vendrán en su carrera momentos duros en los que estarán a su lado, pero convencido de que ya siendo un referente con 17 años, "será un futbolista de leyenda que marcará una época".

"Messi es leyenda del fútbol y Lamine tiene condiciones para ser un grandísimo futbolista. Es diferente, hay muy pocos con ese toque tan jóvenes, con esa calidad, talento, desparpajo, valentía... es una suerte poder contar con él", dijo en rueda de prensa en el estadio 'De Kuyp' de Róterdam.

"Tiene 17 años, no nos olvidemos de que está en proceso de formación y le queda mucho por recorrer. Pasará momentos difíciles que es cuando hay que ayudarle. Disfrutaremos de un futbolista de leyenda. Si no hay lesiones marcará una época", añadió.

Enfocando la eliminatoria de cuartos de final que España disputa ante Países Bajos, con la ida el jueves en Róterdam y la vuelta el domingo en Mestalla, De la Fuente puso en valor al rival. "Es un partido dificilísimo, durísimo, ante grandes jugadores que están jugando a máximo nivel en Europa. Podría ser una final de Eurocopa".

Y aseguró que la selección española no especulará. "No tenemos más que una cara. El perfil que tenemos es ofensivo, que disfruta con balón y quiere atacar mucho. Lo queremos seguir manteniendo. No por ser fórmula de éxito, que a veces hay que retocar, es porque los futbolistas demandan ese estilo fruto de sus condiciones", explicó.

"Las eliminatorias sabemos que duran más de 90 minutos, son dos partidos, puede haber prórroga y penaltis. Miramos partido a partido, queremos ganar mañana, seguir la dinámica que tenemos y luego veremos el planteamiento, que será similar, en Valencia. Queremos ganar siempre, no pensamos en solucionar nada en casa", sentenció