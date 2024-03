Luis Enrique, sobre el 'caso Mbappé': "Mi fórmula es aceptar preguntas y contestar las que quiero"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, advirtió este lunes de que si su equipo no sale "preparado" y bien mentalizado este martes al Reale Arena, "se puede complicar la eliminatoria" de octavos de final de la Liga de Campeones frente a la Real Sociedad.

???? Luis Enrique, en rueda de prensa



??? "¿Cómo se gestiona que todo el mundo pregunte por @KMbappe?"



?? "Muy fácil. Tú aceptas que las preguntas son las que quieran los periodistas, y tú contestas lo que te da la gana, esa es mi fórmula"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/bRIBrXV6HX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 4, 2024

El técnico español recalcó, en la rueda de prensa oficial previa al encuentro, que espera que su equipo "esté a la altura de la cita y del escenario y que sea capaz de afrontar el partido como lo ha hecho a lo largo de toda la temporada".

"El escenario es lo suficientemente atractivo como para vivir el encuentro con ilusión y tratar de lograr el pase a los cuartos de final", destacó.



Sobre qué jugadores alineará, Luis Enrique dejó claro que solo se fía de lo que ve en los entrenamientos y que en ningún caso se fija en la edad ni en la experiencia, sino en el estado de forma en el que ve a los futbolistas.

?? Luis Enrique no rehúye ninguna pregunta...



-¿Cómo estás gestionando a Mbappé?



-"Como siempre. Con sentido común, pensando en lo mejor para el equipo y disfrutando de esta experiencia".



??? @m_marchante#DeportePlus#UCLpic.twitter.com/LyxFXRkoPm — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 4, 2024

Sobre Kylian Mbappé, el técnico español dejó en el aire si jugará todo el partido o no y eludió todas las preguntas relativas a la tensión generada en el club tras el anuncio del delantero de que dejará el club en junio.



Luis Enrique dejó claro que no se fía de la Real Sociedad: "Los partidos de vuelta de Liga de Campeones son difíciles todos, incluso con resultados mejores que el nuestro en la ida. Si no sales preparado, se puede complicar la eliminatoria".



Luis Enrique declaró que su equipo no saldrá a especular, además de recalcar que "hay que ir a por todos los balones a tope e ir a por la victoria, para que así no se complique la eliminatoria".