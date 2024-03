Luis Enrique: "Siete jugadores del Barcelona podrían ser titulares en el PSG"

Luis Enrique, actual entrenador del PSG y ex del Barcelona y de la selección española, ha hablado sobre todo tipo de temas que le han preguntado sus seguidores en Twicht. El asturiano ha vuelto a esta red social para presentar un proyecto solidario para ayudar a familias sin recursos: la Fundación Xana.

Sobre la eliminatoria que le enfrentará al equipo blaugrana en los cuartos de final de la Champions League, Luis Enrique reconoció que es socio del Barça pero que hará "todo lo posible para cumplir con mi profesión. Será difícil que me deje ganar; seré socio del Barça y del Sporting hasta que me muera". Sobre ese enfrentamiento, afirmó que muchos de los futbolistas del Barcelona serían titulares en su PSG: "Veo la eliminatoria con el Barça muy difícil. Han ganado cinco Champions por algo... Con mi staff suelo hacer una reflexión y nos preguntamos ¿cuántos jugadores del equipo rival podrían ser titulares en el PSG?; habitualmente son muy pocos, pero del Barça, seis o siete serían titulares...".





Además, sobre las opciones que le podrían enfrentar al Atlético de Madrid en semifinales, si elimina al Barcelona, dijo que ya ha jugado contra equipos españoles en octavos (contra la Real Sociedad), en cuartos (contra el Barcelona) pero que "en la final ya no quiero un equipo español; están mis amigos Pep y Arteta y me encantaría jugar con ellos. Lo bueno de jugar contra el Barcelona es, que si pierdo, me elimina mi segundo equipo".

???? Luis Enrique, en Twitch



???? "En la siguiente ronda quiero un equipo español, pero en la final no lo veo"



?? "Lo bueno de jugar contra el @FCBarcelona, es que si pierdo me elimina mi segundo equipo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/QxvpdgYkWX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 21, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Luis Enrique también habló sobre una posible vuelta al banquillo del Barcelona: "Es difícil que el Barça y yo crucemos caminos. Al salir de la Selección yo estaba libre, pero el club no. Ahora parece que estará vacante el puesto, pero tengo por norma no romper mis contratos. En el PSG desde el primer día estoy muy contento".





???? Luis Enrique, en Twitch



?? "Es difícil que el Barça y yo crucemos caminos"



?? "Al salir de la Selección yo estaba libre, pero el club no. Ahora parece que estará vacante el puesto, pero tengo por norma no romper mis contratos. En el PSG desde el primer día estoy muy… pic.twitter.com/wpE2AgDLm0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 21, 2024