Luis Enrique medita seriamente dejar el Paris Saint-Germain

Bombazo en el Paris Saint-Germain. Según ha informado Pedro Morata en Deportes COPE y en MARCA, Luis Enrique está meditando seriamente abandonar las filas del PSG, pocas semanas después de llegar, en pleno lío en el club por el caso de Mbappé y con la figura del director deportivo, Luis Campos, seriamente dañada.

Precisamente, la noticia de Le Parisien sobre Luis Campos, en la que se señalaba que es probable que abandone el PSG tras el mercado, es uno de los ingredientes del cóctel molotov que a Luis Enrique ya le está cansando. Toda la crisis de Kylian Mbappé, con todas las filtraciones interesadas para generarle o malestar o presión a Mbappé, le han pasado factura.

?? INFO LE PARISIEN | Critiqué pour son recrutement, fragilisé par la situation entre Kylian Mbappé et la direction du club de la capitale, le conseiller sportif Luis Campos pourrait être poussé vers la sortie dès le mois de septembre.https://t.co/dsVVehMOL6 — Le Parisien (@le_Parisien) August 3, 2023

Sobre todo, porque existe una relación personal y profesional de muchos años entre Mbappé y Luis Campos. El hecho de que Luis Enrique esté teniendo indirectas de parte de la dirección del PSG, como que Mbappé no haya ido a la gira de Japón, y que sea posible que, si no es vendido, le digan que no cuente con él la próxima temporada afectan y mucho a una posible decisión.

Además, Luis Enrique se podría quedar sin su asistente, Rafael Pol, por un problema personal. Todo esto forma un cóctel molotov que hace que Luis Enrique esté visiblemente molesto por todas estas indecisiones y crisis, y no es para nada descartable que diga basta. Habrá que ver si Luis Enrique aprieta finalmente el gatillo.