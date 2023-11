Luis Enrique exige a Mbappé más que goles: "Podría ayudar en otras facetas al equipo"

El técnico español del PSG fue preguntado a pie de campo sobre la situación de Mbappé y la importancia que está teniendo en el desarrollo de la temporada. Como no puede ser de otra forma, Luis Enrique sorprendió a todos con su respuesta. Tras anotar tres goles y hacer un partido sobresaliente ante los ojos de cualquier espectador medio, Luis Enrique piensa que el delantero podría "ayudar al equipo en otras facetas". Con cierto tono sarcástico, el técnico español alabó la labor goleadora de Mbappé, aunque le pidió compromiso en otras zonas del terreno de juego: "Sobre los goles de Kilian, no tengo nada que decir, pero creo que nos puede ayudar más en otras facetas del equipo".

Ante esta sorprendente respuesta, los periodistas franceses le preguntaron sobre la cuestión concreta, pero Luis Enrique fue tajante y aseguró que "antes de decir nada" ante las cámaras, se lo diría al francés personalmente. También aseguró que él y su cuerpo técnico consideran que Mbappé "es uno de los mejores jugadores del mundo", pero que todavía esperan más de él.

El entrenador del París Saint-Germain también relativizó las dificultades de su equipo en los partidos fuera del Parque de los Príncipes, pocos días después de haber sumado en Liga de Campeones su segunda derrota en esa competición lejos de su estadio.

Luis Enrique : « Il y a une marge de progression » ??



La réaction du coach @LUISENRIQUE21 après #SDRPSG (0-3). ?? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 11, 2023

"No estoy de acuerdo con eso. Somos un equipo que no especula en ningún campo. No hemos salido a especular contra ningún rival. Salimos a ganar. Intentamos ser mejores que el rival y eso no va a cambiar sea cual sea el rival, saldremos a atacar", dijo el técnico en la rueda de prensa previa a su duelo contra el Rennes.



Reconoció que "es siempre mejor jugar frente a tu público" porque los jugadores "se sienten más valientes, más atrevidos", pero rechazó que vaya a introducir modificaciones lejos de su estadio: "No ha habido un solo partido, fuera de casa, en el que el equipo no haya competido. Luego, en unos hemos sido más efectivos que en otros, pero esa es mi idea y no la voy a cambiar", indicó.