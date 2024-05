Luis Enrique, en estado puro: Le preguntan por Mbappé y termina hablando de Gijón

El técnico del Paris Saint-Germain, el español Luis Enrique Martínez, respondió a las preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Niza, correspondiente a la 32ª jornada en la Ligue 1, y que se jugará a las 21:00h en el Allianz Riviera.

Kylian Mbappe y su compañeros del PSG tras la derrota | EFE

Y dentro de esas respuestas de Luis Enrique han llamado la atención sus palabras cuando fue preguntado por, todavía, una de sus estrellas, Kylian Mbappé, una vez confirmada la marcha del galo del PSG a final de la presente temporada.

"Creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente", señaló el técnico asturiano antes de hacer referencia, precisamente, a su tierra.

"Me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra Gijón, creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas", añadió.

Siguiendo en el mismo tema, el entrenador del PSG dejó un contundente mensaje sobre lo que le viene por delante y de cara tambén al futuro más próximo: "En cambio, no me da igual quién va a vestir la camiseta del PSG, y quién quiere vestir esa camiseta y quién quiere luchar por unos colores y quién quiere representar a la capital de Francia y quién quiere representar a los aficionados, y eso sí que me importa y quién da el 100% independientemente si juega un partido de romería, de fiesta local o la final de la Champions, y ese es el jugador que yo quiero para representar al club el año que viene".

Centrado ya en el partido ante el Niza, el exseleccionador nacional español no ocultó la dificultad del mismo: "Será un partido que nos dará mucha información. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy motivado, un gran entrenador y muy buenos jugadores, que saben tener el balón y crear ocasiones. Si no tenemos la mentalidad adecuada, nos marcarán cinco goles. Por tanto, esperamos un partido muy competitivo".

Luis Enrique no pudo conquistar la Champions League en su primera temporada en París. EFE.

Además, el preparador asturiano, mostró su enfado por la derrota del otro día ante el Toulouse: "Para llegar preparado a la final de la Copa de Francia, necesitas competencia en las piernas. Cada partido debe jugarse con altos estándares. No todos los jugadores pueden jugar en el Paris Saint-Germain. Aquí la actitud, el compromiso, el comportamiento deben estar al máximo. Eso es lo que hemos estado buscando desde que estoy aquí. Quien no esté preparado para ello no jugará en el PSG. Este es un mensaje muy claro. Necesito jugadores motivados. Creo que para nosotros, en este equipo, cada partido cuenta. Después de la derrota contra el Toulouse, estaba muy enfadado. No todos los jugadores tenían esta mentalidad".

