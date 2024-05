Luis Enrique se engancha con un periodista por preguntarle si el PSG había fracasado en la Champions

Un día después de conocerse que Kylian Mbappé no seguirá en el PSG la próxima temporada, Luis Enrique se enfrentaba a la prensa en la previa del partido de Ligue 1 entre su equipo y el Toulouse. Estaba claro que la mayoría de las cuestiones iban a ir por el lado del crack, pero no han faltado las interpelaciones sobre la derrota en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.

No puede escuchar la palabra fracaso



Así fue el tremendo enfado de Luis Enrique con el periodista que la pronunció



"Igual fracaso es no haber estudiado cuántos equipos juegan la Champions..."



Y precisamente una de estas ha provocado un enganchón entre el técnico asturiano y un periodista. A Luis Enrique no le ha gustado nada que le cuestionaran si había sido un fracaso no haber llevado al PSG a ganar la Champions League y ha mandado 'metafóricamente al reportero a freír espárragos: "Al que pregunta, al del fracaso, al de los cascos. No sabes ni cuántos equipos hay en la Champions. Igual fracaso es no estudiar cuántos equipos hay en la Champions. Pasamos a la siguiente pregunta", respondió el técnico del PSG al periodista nada contento con su pregunta.