Los Lakers se dan un festín anotador; Milwaukee baja a la tierra a los Thunder

Desde 1987 no anotaban tantos puntos en un encuentro los Lakers, que superaron con un recital ofensivo al mejor ataque de la liga: unos Pacers que lideran la NBA en puntos por partido. Sin D'Angelo Russell por enfermedad, Anthony Davis encabezó a los de púrpura y oro con 36 puntos y 16 rebotes. LeBron James sumó 26 puntos y 10 asistencias; Spencer Dinwiddie, como base titular, firmó 26 puntos y Austin Reaves aportó 25 puntos y 8 asistencias.

Los Lakers metieron un 56,2 % de sus tiros de campo, un 48 % en triples (12 de 25) y con impactante acierto a la línea de personal (38 de 43 en tiros libres frente al 9 de 16 de los Pacers). Ocho jugadores de Indiana (40-32) consiguieron dobles dígitos de anotación con Pascal Siakam al timón (36 puntos y 12 rebotes). Tyrese Haliburton se quedó en 12 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias.

AD, LeBron, Dinwiddie and Reaves are the first quartet of teammates to score 25+ points in an NBA game in over 3 years ??



They're also the first @Lakers quartet to do so since 1971! pic.twitter.com/6DnPcvEBlQ