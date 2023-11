Los Biris se presentan en el entrenamiento y se reúnen con los capitanes del Sevilla

El Sevilla no vive su mejor momento. El equipo es decimoquinto en LaLiga con solo 11 puntos en 11 partidos, cuatro por encima del descenso, no gana desde el 26 de septiembre (5-1 al Almería), y es colista con solo 2 puntos en su grupo de Champions tras cuatro jornadas disputadas. Se fue Mendilibar y llegó Diego Alonso, pero las cosas no han cambiado. De hecho, el uruguayo no conoce la victoria en el banquillo hispalense.

Y en el horizonte se presenta el derbi. El Betis visita el Sánchez Pizjuán con Isco, sevillista la pasada temporada, a los mandos. La inestabilidad en el club es cada vez mayor y el descontento entre la afición crece. Tanto es así que un numeroso grupo de Biris, los aficionados radicales, se han presentado este viernes en la Ciudad Deportiva Jesús Navas durante el entrenamiento del equipo.

El domingo sólo vale ganar. — Biris Norte (@birisoficial) November 8, 2023

Casi un centenar de seguidores han aparecido en el lugar y tras hablar con miembros de la seguridad del club, el club les ha abierto las puertas para, en un ambiente de calma, hablar con los capitanes. Los jugadores han recibido sus quejas y les han prometido compromiso de cara al partido ante el Betis. Ya el miércoles en su cuenta de Twitter hicieron lo mismo tras perder 2-0 con el Arsenal.

"Se puede perder o jugar mal, pero lo que no toleramos es faltar el respeto a nuestra historia, a nuestro escudo y a nuestra camiseta. Señalamos a todos y cada uno de los responsables de este bochorno, desde el presidente, principal culpable, hasta el último jugador de la plantilla. El domingo solo vale ganar".