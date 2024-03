Los árbitros españoles lanzan un mensaje de auxilio hartos de tanta violencia

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha vuelto a lanzar un "mensaje de auxilio en contra de la violencia verbal y física" sufrida por los colegiados y considera que se está convirtiendo "en una misión casi imposible" que estos ejerzan sus funciones.

"Desde el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol volvemos a lanzar mensaje de auxilio en contra de la violencia verbal y física que están sufriendo reiteradamente los árbitros, especialmente los menores de edad y los que actúan en categorías no profesionales, cada fin de semana", señala el organismo en un texto.

?? ???????????????????? ?????????????? ?????? @CTARFEF



?? Volvemos a lanzar un mensaje de auxilio en contra de la violencia verbal y física que sufren los árbitros.



?? https://t.co/gD5wr5Fwkk#ArbitrajeRFEFpic.twitter.com/rzXDSSK8nh — CTA (@CTARFEF) March 25, 2024

"Se está convirtiendo en una misión casi imposible ejercer nuestras funciones en medio de un ambiente irrespirable con insultos, amenazas y agresiones. Mucho más cuando se trata de árbitros menores de edad que están en pleno proceso de formación", añade.

Para solucionar este tipo de comportamientos el CTA solicita que "los clubes y los aficionados se posicionen en la lucha contra esta lacra", "que todas las federaciones e instituciones ligadas al mundo del fútbol tomen conciencia de la gravedad" y adopten medidas "formativas y coercitivas" y que los medios de comunicación censuren "con firmeza actitudes de odio y violencia en los campos de fútbol de cualquier categoría".

El comunicado continúa afirmando que no se puede "normalizar la violencia en ningún ámbito de la vida y aún menos si hablamos de deporte" y que no se puede seguir exponiendo la integridad física de los árbitros. Finalmente concluye con la frase: "¡Sin árbitros, no hay fútbol!".