Loeb sufre una avería y entrega a Carlos Sainz su cuarto Dakar

El francés Sébastien Loeb (Prodrive), segundo en la general del rally Dakar 2024 y máximo rival del español Carlos Sainz (Audi), dijo adiós este jueves tras sufrir una avería que le hizo permanecer parado durante mucho tiempo a la altura del kilómetro 132 de la penúltima etapa de la prueba y que le obligó a pedir ayuda a la organización.

Finalmente ha podido seguir en carrera después de que otro participante le auxiliara, algo permitido por la organización, aunque ha cedido más de una hora y sus opciones a la victoria final. Solo le queda pelear por el podio.

?? After a halt of more than one hour, @SebastienLoeb has resumed the special on the way to Yanbu. The Frenchman is not giving up and a place on the final podium is still possible! #Dakar2024