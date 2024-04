Locura en Madrid por ver a Nadal por última vez

Rafa Nadal anunció en la rueda de prensa previa a su debut en el Madrid Open 2024 que esta será la última edición e la que va a particpar. "No creo que este preparado para dar el cien por cien. Para mí es importante poder jugar aquí por última vez y disfrutar de esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos", explicó.

Un mensaje de Nadal que preocupó a los aficionados porque no es una despedida, pero no dejó buenas sensaciones. "Si hoy fuese a París, mañana no saldría a la pista, pero significa mucho para mí jugar por última vez en Madrid", afirmó en relación a participar en el Grand Slam. "No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque haya sido el torneo más importante de mi carrera. Hay unos Juegos por delante y diferentes formatos que me podían hacer ilusión, no voy a hacer más de lo que sienta que pueda hacer", añadió.

Las últimas horas de Rafa Nadal: "Si hoy fuera Roland Garros, no salto a la pista" El mallorquín, antes de debutar en Madrid, reconoció que no siente buenas sensaciones y que juega porque será "la última vez" en la capital pese a no estar al cien por cien. 24 abr 2024 - 14:46

El anuncio de que esta será la última vez que compita en el Madrid Open ha hecho que se desate, aún más, la locura por ver el que podría ser la despedida de Rafa Nadal del torneo. El de Manacor se enfrenta en la primera ronda a la joven promesa Darwin Blanch este jueves nunca antes de las 17:00 horas en la pista Manolo Santana. La organización ha colgado el 'no hay billetes' en tiempo récord.

Rafa Nadal entrenando en el Mutua Madrid Open.CORDON PRESS





El pasado martes se anunció el rival y la fecha en la que jugará el exnúmero uno del mundo. Dentro de las entradas que todavía quedaban disponibles, porque gran parte ya estaba vendida desde hace tiempo, se agotaron en cuestión de horas. Muchos aficionados se han quedado sin poder ver a Rafa Nadal en la primera ronda contra el estadounidense, aunque confían en su pase para poder tener otra oportunidad de disfrutar de uno de los mejores deportistas de la historia de España.

En el caso de que Nadal pasase a la segunda ronda, se enfrentaría a Alex de Miñaur, el que fue su verdugo hace una semana en el Conde de Godó. El australiano llega en un buen estado de forma y se encuentra en el número once del ránking ATP actualmente. En el torneo de Barcelona, la afición también se volvió loca por ver al mallorquín y llenaron la pista hasta la bandera en los dos partidos que disputó.