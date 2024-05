La loca celebración de un hincha del Southampton que ha causado sensación en las redes sociales

El Southampton aprovechó su condición de local en St. Mary's y el acierto encontrado en la segunda parte para batir al West Bromwich (3-1) y situarse en la final de las eliminatorias por el ascenso a la Premier que se jugará el domingo 26 ante el Leeds United, que el jueves se impuso al Norwich (4-0).

El duelo entre el Southampton y el Leeds será la lucha por el retorno a la máxima competición del fútbol inglés. Ambos descendieron en el curso pasado. El que gane en un partido único en Wembley se unirá al Leicester, que también retornará un año después, y el Ipswich Town que lograron el objetivo directamente como primero y segundo de la Championship.

¡LO NUNCA VISTO! ????????????



Un aficionado del Southampton celebrando el gol de su equipo… ¡CON UNA PIERNA ORTOPÉDICA! ??????????#EFL ???????????????? pic.twitter.com/21E2CwcxQW — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2024

El conjunto de Russell Martin fue superior al cuadro del español Carlos Coberán en un partido decisivo después de que en la ida, disputada en The Hawthrons, no hubiera goles (0-0). El duelo mantuvo el equilibrio hasta el inicio de la segunda parte. Fue en el minuto 55 cuando una rápida transición del cuadro local tomó ventaja. William Smallbone, en el centro del campo, envió la pelota a David Brooks y progresó hacia el área donde su compañero se la devolvió. Finalizó con un potente tiro que superó al meta Alex Palmer.

El segundo fue a falta de un cuarto de hora, cuando Adam Armstrong, en el área, recibió un pase de Flynn Downes y cruzó la pelota, perfecta, al segundo palo, que alcanzó la red. Con el choque roto llegó el tercero del Southampton cuando Ryan Manning entró al área y fue trabado por Tom Fellows. El penalti lo transformó Armstrong que logró el tercer gol local, la sentencia, y el segundo en su cuenta particular. En el añadido el WBA maquilló su derrota al anotar el único gol, firmado por Cedric Kipre de cabeza.

Sin embargo, la imagen del partido no estuvo en el césped si no en las gradas del St. Mary's donde se ha vuelto viral la celebración de uno de los aficionados de los 'saints'. En el minuto 55 con el primer tanto de Smallbone se desató la locura entre los hinchas. Uno de ellos no dudó en quitarse su pierna ortopédica alzarla al cielo y besarla en una imagen que ha corrido por las redes sociales.