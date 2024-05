Leo Messi, cabreado durante un partido con la regla de los dos minutos de la MLS: "No, no es bueno"

Se ha hecho viral la imagen que dejó Leo Messi en el partido de esta pasada madrugada entre el Montreal y el Inter Miami, de la Major League Soccer.

Llegando al final de la primera parte, Leo Messi recibió un golpe por el que tuvo que ser atendido fuera del terreno de juego.

En ese momento, con el marcador de 2-0 a favor del FC Montreal, había una falta a favor del Inter Miami. Y según la norma nueva que entró en vigor en la MLS, el delantero (o cualquier jugador con una situación parecida), tiene que esperar dos minutos fuera antes de volver al partido, aunque la atención médica finalice antes.

Messi, perfectamente recuperado, y desesperado por no poder entrar en el campo para tirar la falta, se dirigió a la cámara del partido, y con gesto contrariado, repitió: "Esta regla, no, no es buena".

Once titular del Inter Miami en el partido de la MLS frente al CF Montreal | FOTO: Inter Messi

Messi se quedó sin poder lanzar la falta, pero lo hizo su compañero Matías Rojas, que consiguió poner el 2-1 en el marcador.

Lo que dice la nueva regla de la MLS

El pasado mes de abril, la Major League Soccer incluyó una norma específica que se aplica a "si un jugador con posibilidad de lesión se queda en el suelo durante más de 15 segundos, el árbitro detendrá el juego e indicará al equipo médico que ingrese al campo para evaluar al jugador".

"Siempre que sea seguro, el jugador será retirado del campo y permanecerá fuera del campo durante un mínimo de dos minutos para su posterior evaluación y tratamiento".

El jugador que haya sido retirado para ser visto por el equipo médico, por lo tanto, no puede volver al terreno de juego aunque se haya recuperado antes, como fue el caso del delantero argentino.