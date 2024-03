LeBron James alcanza unos históricos 40.000 puntos

Los Ángeles Lakers, 114 - Denver Nuggets, 124

LeBron James necesitaba solo 9 puntos para alcanzar los 40.000 en su carrera y lo hizo en poco más de un cuarto para agregar a su larga lista de récords el de único jugador capaz de superar esa barrera. En total, suma ahora 40.017 puntos. LeBron, de 39 años y en su 21ª temporada en la NBA, ya era el máximo anotador histórico de la liga de baloncesto estadounidense por delante de Kareem Abdul-Jabbar (38,387), Karl Malone (36,928), Kobe Bryant (33.643) y Michael Jordan (32.292).

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points ??



DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf — NBA (@NBA) March 3, 2024

El líder de los Lakers acabó el partido con 26 puntos y 9 asistencias en 37 minutos en pista, pero su equipo no pudo contra los vigentes campeones, los que les eliminaron de los 'playoffs' el curso pasado. El serbio Nikola Jokic dirigió la victoria con 35 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, apoyado por los 25 puntos y 10 rebotes de Michael Porter Jr y por los 24 puntos y 11 asistencias de Jamal Murray.

The Joker put on a show during the 2023 WCF rematch in LA ??



35 PTS

10 REB

7 AST

W pic.twitter.com/IUVVSIAjYm — NBA (@NBA) March 3, 2024

Phoenix Suns, 109 - Houston Rockets, 118

En el segundo enfrentamiento consecutivo con los Rockets, los Suns cayeron contra los texanos al sucumbir ante los 34 puntos de Jalen Green y los 24 puntos y 11 asistencias de Fred VanVleet. Los Suns cayeron tras dos victorias consecutivas, pese a los 30 puntos de Kevin Durant y a los 24 de Devin Booker.

Jalen Green went off for 34 PTS to secure the win in Phoenix against the Suns ?? pic.twitter.com/Z0B6K86juz — NBA (@NBA) March 3, 2024

Miami Heat, 126 - Utah Jazz, 120

Jimmy Butler anotó 37 puntos, con 12 de 19 en tiros de campo y un perfecto tres de tres en triples, en la victoria de los Heat en casa contra los Utah Jazz. En los Jazz, Keyonte George fue el líder anotador con 31 puntos y Lauri Markkanen firmó 25 tantos.

Memphis Grizzlies, 100 - Portland Trail Blazers, 107

El español Santi Aldama anotó 21 puntos, capturó 8 rebotes, repartió 3 asistencias y puso 1 tapón, pero sus Grizzlies desperdiciaron 18 puntos de ventaja en el cuarto período y cayeron en la prórroga contra los Trail Blazers. Anfernee Simons metió 30 puntos para unos Blazers que cerraron el cuarto período con un 7-0 para forzar la prórroga, en la que dominaron impulsados por un héroe inesperado, Dalano Banton (8 puntos).

Anfernee Simons dropped 30 PTS to help the Trail Blazers outlast the Grizzlies in overtime! pic.twitter.com/uohFq6d7kR — NBA (@NBA) March 3, 2024

Brooklyn Nets, 114 - Atlanta Hawks, 102

Mikal Bridges dirigió la victoria de los Nets en casa contra los Hawks con 38 puntos, con 14 de 26 en tiros de campo y tres triples, para frustrar los 23 de Saddiq Bey y los 20 de Dejounte Murray. Los Nets sumaron su segunda victoria consecutiva y presionaron a los Hawks por la décima posición, la última que da acceso a los puestos de 'play-in'.