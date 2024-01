Las recomendaciones que el Barcelona hace a sus aficionados que vayan a Riad: "Respeto y prudencia"

El Barcelona ha redactado un extenso manual destinado a todos aquellos socios y peñistas que se desplacen en las próximas horas a Riad para acompañar al equipo durante la disputa de la Supercopa de España.

De nuevo, el Barcelona visita Arabia Saudí, un país de cultura musulmana, en el que existen ciertas particularidades.

Es por eso por lo que el club azulgrana realiza las siguientes recomendaciones durante su estancia en el país saudí:

- Está prohibida y es ilegal la introducción, venta, compra y consumo de alcohol en el país, acciones que están castigadas con penas severas y pueden suponer la detención del infractor. También está penado duramente el consumo, la venta o la compra de drogas, con elevadas penas de prisión.

- Está prohibida la introducción, venta y consumo de cerdo y derivados en Arabia Saudí, acciones que están penadas con fuertes multas.

- Se recomienda tener respeto y prudencia en los comportamientos en público y demostraciones de afecto. El comportamiento indecente, incluyendo cualquier acto de carácter sexual, podría tener consecuencias legales para los extranjeros. También pueden ser motivo de sanción las relaciones entre personas del mismo sexo y las muestras de apoyo al colectivo LGBTI, incluso en redes sociales.

Medidas especiales de seguridad en Riad

De la misma manera, el club pide una serie de recomendaciones enfocadas al respeto a los habitantes saudíes, a evitar concentraciones en lugares públicos o evitar pasar por barrios peligrosos, además de mantenerse informados tanto de los canales de comunicación del club y de la Embajada Española por si se produjera alguna novedad destacada.

- Ser prudente y adoptar, especialmente en lugares públicos, una actitud discreta.

- Respetar estrictamente los usos y costumbres del país.

- Ponerse en contacto con las autoridades locales en caso de observar movimientos sospechosos.

- Evitar las zonas de grandes concentraciones de personas, particularmente en actos públicos o religiosos.

- Se aconseja extremar la precaución en caso de viajar fuera de los grandes núcleos urbanos y carreteras principales.

- Evitar concentraciones o manifestaciones que se pudieran producir. En este sentido se recuerda que las leyes de Arabia Saudí prohíben las concentraciones, manifestaciones o marchas, las convocatorias de las mismas y todas las actividades que el gobierno considere contrarias a la paz social o al orden público.

- Se recomiendan también las siguientes medidas de autoprotección: No circular por barrios desconocidos, sobre todo de noche, cerrar las puertas de los vehículos tanto estacionados como en marcha e ir a una comisaría de policía en caso de notar movimientos sospechosos.

- En relación con la seguridad del vehículo se recomienda no estacionar el vehículo en espacios no vigilados e inspeccionar el vehículo antes de utilizarlo por si hubiera sido manipulado. Se recomienda no dejar en el interior del vehículo objetos que identifiquen que los mismos pertenecen a un occidental ni colocar distintivos occidentales (pegatinas u otros) en el exterior de los vehículos.

- En caso de detención o incidente con la policía es indispensable informar inmediatamente a la Embajada mediante el número de emergencia.

- Por lo que se refiere al terrorismo, se recuerda que Arabia Saudí y los ciudadanos de países occidentales, incluidos los españoles, son objetivos potenciales de grupos terroristas que operan en el país y en países limítrofes, o de terroristas en solidarios que actúan por iniciativa propia.