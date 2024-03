Las presiones de Lendoiro a una de las promesas del fútbol español: "Le quitó trabajo a mis padres"

El exfutbolista Julio Álvarez contó las dos caras del mundo del fútbol en el podcast 'Offsiders'. Una de las mayores promesas del deporte español de finales de los años 90 y principios de los 2000, que no quería salir del Deportivo de La Coruña, equipo del que era canterano y paisano. Sin embargo, las presiones del entonces presidente del equipo, Augusto César Lendoiro, le obligaron a poner rumbo al Real Madrid.

Julio Álvarez colgó las botas en la temporada 2017-18. El exjugador hizo carrera en el Real Madrid C y Castilla, Racing de Santander, Rayo Vallecano, Real Murcia, Almería, Mallorca, Tenerife y nueve temporadas en el Numancia. El gallego acumuló un total de 98 partidos jugados en Primera División y 378 disputados en Segunda.

Tal y como le cuenta el exjugador en el podcast a los presentadores Mario Sanjurjo y Miki Muñoz, él no quería irse del Deportivo de la Coruña en ningún momento, cuando era uno de los canteranos que más despuntaba del equipo. "Viene a buscarme el Real Madrid y el Barcelona, pero yo no me quiero ir. Mi familia es lo primero y yo crecí con el 'Super Depor'. Yo me veía ahí jugado y ese era mi sueño, no era jugar jugar en ningún otro equipo", afirmó Julio Álvarez.

"Cuando vienen los grandes a por mí, ahí es cuando surge un conflicto con Lendoiro. Mi padre llega un día y me dice que tengo que decidir entre jugar tres años en el juvenil del Depor o firmar un contrato hasta 2017, Lendoiro quería atarme con un 20 años. Habia unas cantidades importantes, pero tenía 16 años", explicó el exjugador.

"Lendoiro no lo entiende, no quería perderme como 'jugador franquicia'. Entonces, nos exige a la antigua usanza, el "o firmas o no juegas". Yo con 16 años no lo entiendo, pero le digo a mis padres que yo no me quería ir. Bajo ningún concepto me iba a ir al Real Madrid o al Barcelona, aunque elijo al Real Madrid por honor y por valores, no por fútbol", apuntó.

"Mi padre era un empresario pequeño y en aquella época, Lendoiro también era presidente de la Diputación de La Coruña y allí los concurso se les entregan a diferentes empresarios. Entonces, me entero de que cuando yo no firmo, a mi padre decir que 'nos está afecta al tema laboral'. Lendoiro se metía en ese tema para quitarle los concursos a mi padre", afirmó de forma tajante.