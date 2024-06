Las palabras de Mbappé sobre las elecciones en Francia: "La segunda vuelta espero que vaya bien"

Kylian Mbappé, delantero de Francia, reconoció este domingo en rueda de prensa que después de fracturarse la nariz durante el primer partido que disputó en la Eurocopa llegó a pensar que iba a abandonar el torneo por culpa de una lesión que no le impide jugar gracias a una máscara que dijo odiar.

Lesión

En la víspera de enfrentarse a Bélgica, Mbappé, que después de lesionarse se perdió el choque ante los Países Bajos y regresó para jugar ante Polonia, confirmó su presencia en el próximo encuentro.

"Cuando me di el golpe ni siquiera sentí que se me había roto (la nariz), pero pude ver que algo andaba mal. En el vestuario temí que la Eurocopa terminara para mí. Pensé que me iba a casa. Fue difícil, no dormí durante dos días", dijo.

"Es horrible jugar con una máscara. Sigo cambiando de máscara porque cada vez que hay algo que me molesta, algo que no está del todo bien, intento cambiarla. Limita la visión y luego está el sudor, hay que dejarle salir. Pero no puedo jugar sin la máscara. Lo odio, es muy molesto. La cambié ya cinco veces", agregó.

Y también narró cómo se siente cuando se juega con una nariz rota y no se ha operado. Para Mbappé, las sensaciones "son diferentes" a jugar un partido sin esa lesión y tuvo palabras para Robert Lewandowski, con quien se enfadó durante el choque frente a Polonia porque le dio un golpe sin querer en su zona afectada.

"Creo que el otro día no hizo adrede lo de darme en la nariz. Francamente, sé donde me metía cuando decidí no operarme. Es una situación nueva y esto puede provocar que reciba golpes y que el dolor persista. Voy a intentar darlo todo para llevar a Francia a lo más alto. La nariz no es lo más importante", indicó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eurocopa

Preguntado por las razones por las que Francia no marca goles (apenas ha conseguido dos, uno de penalti obra del mismo Mbappé y otro en propia meta de Austria), contestó que la razón es simple: "Porque no marcamos las ocasiones que generamos", aseguró.

"Tenemos ocasiones pero no las metemos. Ahora, lo más importante, según mi experiencia, es necesario que el gol esté en al mente de la gente. Lo más importante es crear ocasiones, por supuesto hay que meterlas. Ha sido un problema en la fase de grupos. Ahora empieza otra competición. Es una muerte súbita, una eliminación directa. Va a ser obligatorio meter las ocasiones que tengamos", apuntó.

Saludo entre Robert Lewandowski y Kylian Mbappé en el partido entre Francia y Polonia. EFE

Asimismo, habló sobre el bajo nivel de alguna de las grandes selecciones en la fase de grupos y declaró que espera que sea Francia la que consiga mejorar y levantarse a la vez que dejó claro que no tienen que buscar excusas.

"Somos un buen equipo y mañana tenemos a un gran equipo delante. No hay dudas en el vestuario. Somos conscientes de que no hemos terminado primeros y todo el mundo está preparado mañana. Es un partido de eliminación directa. Si no ganas, te vas a casa y aún no queremos vacaciones. Estamos preparados, sabemos qué tenemos que afrontar mañana. Tenemos un equipo y un staff capaces de afrontar el desafío", aseveró.

Elecciones

Respecto a las elecciones legislativas de su país, que se celebran este domingo, comentó que no ha cambiado en nada de lo que dijo al principio de la Eurocopa y resaltó que mirará primero las estimaciones de voto en cuanto acaben las votaciones y después los resultados. "A ver qué pasa, voy a ver. Después está la segunda vuelta y espero que todo vaya bien".

Real Madrid

Por último, desveló que todavía no está en el grupo de Whatsapp del Real Madrid y que por eso no ha hablado con Thibaut Courtois sobre el partido ante Bélgica: "Le conozco, pero no hemos comentado nada. Mejor que no esté porque sería más duro con él", concluyó.

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.