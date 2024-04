Las emotivas lágrimas de Muniain al comunicar a sus compañeros su marcha del Athletic

El mediapuntaIker Muniain anunció este miércoles que dejará el Athletic Club a final de la presente temporada, después de 15 temporadas en el primer equipo en las que ha disputado 557 partidos, poniendo el broche de oro a esta etapa con el título de Copa del Rey conquistado hace menos de un mes en La Cartuja, rompiendo una sequía de 40 años en la competición. El navarro se lo ha comunicado a sus compañeros en un emotivo momento en el que no ha podido evitar llorar y que ha sido recogido por su club.

Así ha comunicado @IkerMuniain10 a sus compañeros que dejará el Club cuando finalice la temporada.



"Ojalá haya podido ayudaros a todos a entender un poco más el sentimiento Athletic, lo que conlleva ponerse esta camiseta todos los fines de semana"

"Y bueno, pues al final creo que es la mejor decisión para mí y para el club. Como he reflejado muchas veces, lo que yo tenía pensado, lo que yo imaginaba en mi cabeza era otra cosa, estar mucho más tiempo aquí, retirarme aquí y eso es lo que yo tenía pensado. Pero chicos, a veces, la vida como el fútbol tiene unas circunstancias a la que creo que debemos adaptarnos y es lo que estoy tratando de hacer en esta ocasión. No está siendo para nada fácil. Esta decisión conlleva muchas cosas, no solo en lo deportivo sino también en la familia.

Pero, eso, que al final bueno estoy cerrando un círculo en un buen momento, donde hemos pasado muchísimas cosas, ¿no? Juntos. Dentro, fuera… Hemos vivido un montón de cosas maravillosas, otras no tanto, pero las hemos afrontado siempre como hemos podido. Con unos llevo mucho tiempo, con otros menos, pero, da igual, es lo mismo. El sentimiento es el mismo.

Lo único que deseo es que ojalá haya podido ayudaros a todos aunque sea un poco en lo humano y en lo profesional a crecer, con eso me conformo, y también haberos ayudado a entender un poco más el sentimiento Athletic lo que conlleva ponerse esta camiseta todos los fines de semana, cada vez que entrenamos…

La responsabilidad, el compromiso, de ser buen compañero, respetar al rival, de saber ganar, saber perder. Es la batuta de un club tan grande como este. Y os pediría una cosa, que cuando yo no esté vosotros seáis capaces de seguir transmitiendo esto a los nuevos chicos que vengan, nuevos jugadores, nuevos empleados… porque esto es de generación en generación, no solo fuera cuando decimos de abuelos a padres, a hijos sino en el vestuario a la gente hay que mandarle mensajes y ayudarles a entender todo lo que conlleva llevar este escudo en el pecho. Así que, os voy a querer siempre y aquí para lo que sea. Ha sido un placer".

De capitán a capitán.



"Todos deberíamos darnos cuenta de lo que @IkerMuniain10 ha hecho este año, de cómo se ha comportado"



"Ha sido un ejemplo para todos durante toda su trayectoria, siempre nos ha ayudado desde la situación en la que haya estado"



Eskerrik asko

A continuación ha tomado la palabra su compañero de todos estos años, Óscar de Marcos, que ha querido mostrarle la opinión de toda la plantilla: "Iker, no solo por los 15 años, ha sido un ejemplo. Creo que todos nos deberíamos de dar cuenta de lo que ha hecho este año, de cómo se ha comportado en toda su trayectoria, da igual este año, para darnos un ejemplo en el día a día. En ayudarnos, desde la situación en la que ha estado a que podamos conseguir todos los logros deportivos. Yo creo que como persona, hay que quedarse con todo lo que ha hecho porque nos ha dado un ejemplo a todos, así que, muchas gracias por todo".