Las declaraciones virales de Willy Hernangómez en 'Betevé': "Quiero jugar"

El pasado viernes 30 de junio se abría la agencia libre en la NBA y Willy Hernangómez era uno de los jugadores que se quedaba sin equipo. El pívot español, elegido MVP del pasado Eurobasket, fue cortado por los New Orleans Pelicans e informaba de su intención de regresar a la Liga ACB.

A los pocos días de conocerse la noticia, las redes sociales han explotado con unas declaraciones que el jugador realizó en 'Betevé' el pasado 31 de mayo. "Yo soy del Real Madrid, de la cantera del Madrid. Pero al final lo que yo quiero es jugar y sentirme importante. Luchar por títulos y no le cierro la puerta a nada", empezaba diciendo en la entrevista en la televisión catalana.

"Es un equipo ganador y campeón, y si se dan las circunstancias...lo tendría que pensar mucho. Pero no quiero cerrar las puertas a nada", comentaba sobre las posibilidades de jugar en el equipo azulgrana que presentaba el pasado viernes 7 de julio una oferta por él.

"El Barça ha presentado este viernes, 7 de julio, una oferta a la ACB por el pívot español Willy Hernangómez, de 29 años y 2,11m, del que el Real Madrid tiene el derecho de tanteo. Ahora el Madrid tiene hasta el 12 de julio a las 23.59 horas para igualar la oferta presentada por el Barça. Si no, Willy Hernangómez se convertirá en jugador azulgrana", reza el comunicado blaugrana subido en sus redes sociales.

Willy Hernangómez, al mismo tiempo que no cerraba las puertas al Barcelona, también mostraba su ilusión por ganar la Euroliga, título que no ha conseguido levantar. "Es una ilusión para mi pensar en nuevo retos. En el futuro. No ha ganado nunca una Euroliga y me gustaria luchar por conseguirla. Y no se donde será, pero donde vaya lucharé por ganarla", concluía.