Laporta: "El VAR está secuestrado"

La polémica entorno al partido del Real Madrid - Almeria de la 21ª jornada de LaLiga es una de las más grandes desde que está vigente el VAR en el fútbol español. Joan Laporta habló sobre el tema en una entrevista para Mundo Deportivo, ya se adelantó una parte de las declaraciones de del presidente del Barça y ahora se ha hecho público el resto de sus palabras. El máximo directivo del conjunto culé cargó contra la competición, la cual considera que "está adulterada"y añadió que lo que pasó en el Santiago Bernabéu fue una "vergüenza".

Críticas al VAR en el Real Madrid - Almería. "El partido en el Bernabéu se rearbitró desde el VAR y todas las decisiones que se tomaron fueron contrarias a las que había tomado el árbitro. Y yo creo que el VAR, que es un instrumento que viene para ayudar a los árbitros, se está convirtiendo, por el mal uso que se está haciendo de él, en un problema", afirmó el presidente del Barça.

Laporta: "La competición está adulterada" El presidente del Barcelona afirmó que "son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales". 23 ene 2024 - 19:11

Elogios a los árbitros. "No me gusta ir de hacer victimismo, pero es un compromiso que tenemos con la justicia y con la deportividad. Es un compromiso que el club tiene a la hora de reconocer el trabajo complicado que tienen los árbitros. Para mí la función del árbitro es la más difícil en el mundo del fútbol después de la de marcar goles, si me aprietas. Hombre, estamos viendo que un instrumento que tenía que ayudarles no les está ayudando y está secuestrado, como maltratado el VAR a base de unas presiones que está efectuando nuestro rival de forma continua y constante, que ya no es puntual sino que desde ya hace tiempo se están realizando estas presiones que les están dando su fruto", aseguró.

¿Debe hacer algo la Federación con respecto a los vídeos de Real Madrid TV? "Totalmente. Así se lo he dicho al presidente de la Federación española. El Comité Técnico de Árbitros depende de la Federación Española. Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral. Lo he dicho y lo digo sin fisuras. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos", explicó.

¿Considera Laporta que LaLiga está adulterada? "Con estos resultados sí, porque es que no es sólo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Tengo que decir que nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación. Yo soy un presidente que no me escondo de afrontar las situaciones y pienso que tengo que alzar la voz en este caso porque veo una injusticia y al ver esta injusticia la denunciamos y queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas del asunto y tomen decisiones para corregirlo", comentó.

Joan Laporta se pregunta qué pasaría si la situación fuese al revés. "No quiero ni imaginarme si nosotros estuviéramos haciendo lo mismo. No se nos pasa por la cabeza porque es una manera de presionar y yo creo que no es la correcta. Tú puedes hacer unas declaraciones si te sientes de alguna manera perjudicado. Pero ante este machaque constante que se está haciendo desde la televisión del club, del Real Madrid, para presionar a los árbitros tendría que haber una reacción del Comité Técnico de Árbitros. Y no está produciéndose y es lo que nos está inquietando y preocupando", apuntó.