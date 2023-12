Laporta: "Si conseguimos 'fairplay,' la idea es un centrocampista; una cesión, como con Davids"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró, en una entrevista con EFE, que la directiva tiene "una confianza total" con su entrenador, Xavi Hernández, de quien destacó "su resistencia" y "su protección" hacia los jugadores, lo cual habla "muy a favor suyo".

Pregunta: ¿Está cuestionada la continuidad de Xavi?

Respuesta: Tiene toda nuestra confianza y además se la merece. Cuando das confianza a una persona, da lo mejor de sí misma. La confianza que tenemos en Xavi es total. A parte de sus conocimientos, es un gran entrenador, pero es que además tiene la virtud de que es una persona resistente, que protege a sus jugadores, lo cual dice mucho a favor de Xavi. Además ha tenido que superar muchas adversidades esta temporada por las lesiones y lo está superando. En los análisis que hace de los postpartidos está magnífico, se lo digo cuando escucho alguna conferencia de prensa suya.

Joan Laporta, en la entrevista en la agencia EFE

P: ¿Cual es su relación con Xavi?

R: Mi relación con Xavi es muy buena, es normal porque es nuestro entrenador. Además tenemos una historia juntos, que hace que nuestra relación sea muy buena.

P: Se ha hecho viral un vídeo de Johan Cruyff en el que hubiera aconsejado a Xavi que si quiere sobrevivir en el Barça, tendría que "mandar a hacer puñetas" al presidente (de turno). ¿Entendería que Xavi le pidiera no bajar tanto al vestuario o que bajara solo para ocasiones especiales?

R: Xavi no me ha dicho esto (sonríe), porque no soy un presidente que baja cada día al vestuario o que va a todos los entrenamientos. Solo bajo cuando creo que tengo que hacerlo y evidentemente siempre consensuado con el entrenador.

Es muy importante la distribución de roles y que cada uno asuma el suyo. Los jugadores tienen que competir para ganar; el entrenador a entrenar para hacer un equipo competitivo. El presidente, a mandar... Si no lo hacemos así, nos equivocaríamos, porque en el pasado ya ha ocurrido, que se han cambiado roles y han acabado mandando los jugadores y hemos llegado donde hemos llegado. Los que hemos tomado las riendas del club hemos sufrido las consecuencias, un legado desastroso y esto es lo que no puede ser. Cada uno tiene que saber cual es su papel. No soy un presidente muy invasivo. A mí me gusta el fútbol, que me cuenten las cosas, y así lo hace.

P: ¿Con los cambios en la convocatoria para el partido en Amberes, hubo disparidad de criterios entre el club (Deco) y Xavi?

R: Pretendíamos consensuar con el entrenador y Deco y buscar hacer 'Team Building'. El trayecto era largo y los fisios nos recomendaron quedarnos allí. Los jugadores me dijeron que preferían volver después del partido, pero finalmente preferimos quedarnos allí, ya que según los médicos el descanso era lo más adecuado.

P: Pero con una plantilla mejor que la del año pasado, se compite peor. ¿Cómo se lo explica?

R: Lo achaco por las lesiones largas de Pedri o de Jong, dos jugadores que nos hacen tener el control del balón. Esto para mí ha sido una de las claves que esta plantilla, que es mejor que la del año pasado, no ha dado del nivel que todos esperamos. Ya recuperando a estos jugadores, estamos recuperando el nivel y nuestra forma de juego se vuelve a poner de manifiesto.

No descarta la llegada de un centrocampista en enero

P: ¿Los problemas de gol pueden solucionarse con la llegada de Vitor Roque?

R: Está previsto (que llegue) a finales de diciembre o principios de enero, para este mercado de invierno. La idea es que se incorpore cuanto antes.

P: ¿Qué expectativas tiene?

R: Deco nos ha explicado que es un jugador que tiene gol y creo que ahora nos irá muy bien, porque puede ayudarnos mucho. Tenemos jugadores virtuosos, goleadores natos como Lewandowski y será un complemento para el equipo.

P: ¿Y se plantean refuerzos en el mercado de invierno como por ejemplo un pivote?

R: Si conseguimos tener 'fair play,' la idea es tener a un centrocampista que de alguna manera compense la baja de Gavi. Sería una cesión hasta finales de temporada, como hace muchos años hicimos con Edgar Davids, por ejemplo. Tenemos margen, creo que hasta finales de año podemos generar 'fair play', por una serie de operaciones que tenemos en marcha y si se confirman, tendríamos opciones.

"En uno o dos años podríamos tener la Superliga funcionando"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes durante una entrevista con EFE que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decide que la posición de la UEFA y la FIFA es contraria a las normas europeas de la competencia, la Superliga de fútbol podría ser una realidad en uno o dos años.