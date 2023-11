Lamine Yamal, sobre lo ocurrido con Lewandowski: "Son cosas que pasan dentro del campo"

Lamine Yamal, que regresó con gol a la selección española en el triunfo ante Chipre, restó importancia al incidente que tuvo con su compañero del Barcelona, Robert Lewandowski, en el último partido con su club, cuando supuestamente el polaco le negó el saludo, y aseguró que "son cosas que pasan dentro del campo".

"Ya lo ha explicado él, son cosas que pasan dentro del campo con un compañero con el que me llevo bien. Estamos felices y contentos", dejó claro en Teledeporte.

Yamal, que se perdió por unas molestias físicas los dos últimos encuentros de la selección, fue titular ante Chipre en su tercer encuentro con la selección española en el que marcó su segundo gol tras hacerlo en su debut con 16 años.

"He visto la pelota y al portero delante, he recortado para quedarme solo y estoy muy contento por el gol y por el equipo", reconoció.

"Estoy muy cómodo en la selección, con compañeros que me ayudan mucho. Estoy muy feliz por vestir esta camiseta", sentenció tras cerrar definitivamente las opciones de Marruecos con su tercer encuentro como internacional absoluto español.

Las palabras de Lewandowski

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski quitó importancia el pasado lunes a su incidente con Lamine Yamal durante el partido del domingo contra el Alavés, tras no devolverle el saludo en una acción, y califico la situación de "algo normal", una circunstancia del juego.

Durante el partido del pasado domingo, en el que el polaco marcó los dos goles de la remontada ante el Alavés, se pudieron ver unas imágenes en las que el '9' azulgrana pedía a Lamine con insistencia el balón dentro del área y al no recibirlo no aceptó la disculpa del joven canterano.

Curiosamente, después, el canal televisivo 'Dazn' ofreció otras imágenes en las que se les veía a ambos hablando sobre la citada acción.

Desde la convocatoria de la selección polaca, Lewandowski aseguró este lunes que "no hay nada a comentar" y calificó la situación de "accidente total". Además recordó que en ocasiones, durante los partidos, él suele gritar, algo que calificó de "normal".

"¿Si tengo algún problema con Lamine Yamal? Le he ayudado algunas veces, le ha dado consejos, incluso en ese partido (ante el Alavés) se los di. Es normal decir o gritar alguna cosa cuando juegas. Todo esto no tiene ningún significado. No hay que buscarle segundas lecturas", indicó.