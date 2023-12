El lamento de Mateu Lahoz a raíz de la Superliga: "Lo último de todo"

Esta semana pre-fiestas de Navidad viene marcada por el fallo histórico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró este jueves que las normas de la FIFA y la UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión, pero no se pronunció sobre el proyecto específico de esta competición.

Fallo histórico de la Unión Europea: UEFA y FIFA no tienen la exclusividad del fútbol El TJUE ha dado la razón a A22 y ha asegurado que UEFA y FIFA tienen una posición de abuso dominante de poder. No pueden impedir a los clubes disputar otras competiciones. 21 dic 2023 - 09:25

Hemos escuchado la voz de muchos estamentos relacionados con el fútbol, como a los clubes, presidentes de organismos, entrenadores, jugadores...pero faltaba oir a los árbitros y este sábado, durante la retransmisión del Atlético de Madrid-Sevilla que cerraba el año 2023 en Primera División, el excolegiado internacional, Antonio Mateu Lahoz, dio su opinión en Tiempo de Juego sobre ese fallo judicial y lamentó que "somos lo último de todo". Para escuchar el argumento completo de nuestro comentarista arbitral pincha en el audio que aparece a continuación.

El fallo del TJUE

Según el fallo del TJUE, que es vinculante para el juzgado español, la UEFA y la FIFA abusaron de posición dominante, ya que sus normas que supeditan la creación de una nueva competición a su autorización "no están no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado".

"La facultad de determinar en qué condiciones pueden entrar en el mercado empresas potencialmente competidoras, esta facultad, habida cuenta del riesgo de conflicto de intereses que genera, debe ir acompañada de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado", afirma.

Para el tribunal, "las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio de esta naturaleza", por lo que "están abusando de su posición dominante", y "sus normas relativas a la explotación de los derechos de difusión pueden perjudicar a los clubes europeos de fútbol, al conjunto de las empresas que operan en los mercados de los medios de difusión y, finalmente, a los consumidores y a los telespectadores, al impedirles beneficiarse de nuevas competiciones potencialmente innovadoras o interesantes".

Ahora, el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid retomará el caso de la Superliga tras conocer este jueves la sentencia, para la celebración del juicio, en fecha por determinar.

¿Cómo sería la Superliga?

La idea es organizar un torneo abierto con ascensos y descensos en el que participen 64 equipos divididos en 3 grupos: Star League, Gold League y Blue League. Las dos primeras constarán de 16 clubes cada una y la tercera de 32. Tanto la Star como la Gold estarán divididas en 2 grupos de 8 entidades.

Así será la Superliga: 64 equipos y 3 divisiones con ascensos y descensos

Se jugará una liguilla a ida y vuelta en la que cada equipo disputará 14 partidos, 7 como local y otros 7 como visitante. Por su parte, la Blue League estará dividida en 4 grupos de 8 clubes, pero el formato de competición será el mismo.

La opinión de Mateu Lahoz

El excolegiado internacional Mateu Lahoz, que durante esta temporada comenta las decisiones arbitrales en Tiempo de Juego, dio su opinión sobre la Superliga a pregunta de Heri Frade durante la retransmisión del Atlético de Madrid-Sevilla FC de este sábado en el Cívitas Metropolitano: "Somos los último de todo y nos utilizan de armas arrojadizas cuando interesan, y otras caemos en el olvido". A pesar de ello, Mateu añade que los colegiados "estamos predipuestos para ayudar".

