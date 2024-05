LaLiga mantiene que la sentencia “no avala el abandonado proyecto de la Superliga”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que la sentencia del juez que lleva el 'caso Superliga', en la que considera que UEFA y FIFA abusan de su "posición dominante" para "impedir" la libre competencia, no es firme y que no "aporta nada nuevo" y añade que la misma "no valida" la creación de una Superliga, proyecto que ve "abandonado" en cuanto a sus términos iniciales.

"Sobre la estimación parcial de la demanda de European Superleague, es importante aclarar que (en la misma línea que el TJUE) la Juez exige a FIFA y UEFA una reglamentación sobre nuevas competiciones transparente y garantista, pero no valida la Superliga", comentó Tebas en sus redes sociales.

"Es más, se considera un proyecto abandonado en sus términos iniciales. Ni la sentencia es firme ni aporta nada nuevo significativo", añadió el presidente de LaLiga.

La magistrada del Juzgado de lo Mercantil Número 17 de Madrid ha sentenciado que UEFA y FIFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia al atribuirse la facultad discrecional de prohibir la participación en competiciones alternativas e imponer restricciones "injustificadas y desproporcionadas", estimando así de forma parcial la demanda de la European Super League Company S. L. (ESLC), propietaria de la 'Superliga' de fútbol, planteada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

En su sentencia, recogida por Europa Press, el juzgado ordena también a UEFA y FIFA a que cesen en las conductas anticompetitivas sancionadas y se les prohíba su reiteración futura.

También les condena a remover de forma inmediata todos los efectos de las actuaciones anticompetitivas que se hayan producido antes o durante la duración de este procedimiento.

Cabe recordar que este procedimiento comenzó el 18 de abril de 2021, cuando ESLC anunció la puesta en marcha de un proyecto de nueva competición de fútbol profesional conocido como 'Superliga' y ejercitó acciones en materia de defensa de la competencia ante la respuesta de las citadas instituciones.