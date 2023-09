Kyle Walker anuncia su renovación con el City imitando a Rubiales

El pasado mes de agosto, en la Asamblea de la Real Federación Española, Luis Rubiales anunció que no dimitiría de su puesto como presidente de la RFEF. Y lo hizo de una manera que llamó la atención: gritando "¡no voy a dimitir, no voy a dimitir!". Una escena que muchos equipararon con la película de 'El lobo de Wall Street'.

He sentido vergüenza por como ha anunciado el Manchester City y el propio Kyle Walker su renovación hasta 2026.



??? | “No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir”



La RFEF de Luis Rubiales ha convertido a España en un meme mundial.pic.twitter.com/toeyeRPY86 — Sergio García (@zSergiioG) September 14, 2023

Y no se hizo viral solo en España, sino que otros han decidido imitarla. El Manchester City anunció la renovación del defensa Kyle Walker hasta 2026, con un vídeo en el que aparece el jugador con un micrófono gritando "¡no me voy a ir, no me voy a ir!" y al resto de la plantilla del club inglés vitoreando a su compañero y celebrando sus palabras.

Unas imágenes que han generado distintas opiniones. Muchos creen que son graciosas y una forma original de anunciar una renovación. Otros, en cambio, opinan que son ridículas y que Rubiales ha convertido a España en un "meme" con sus recientes actuaciones. Y también los hay que creen que el vídeo no tiene nada que ver con el expresidente de la RFEF y con el fútbol español, sino que simplemente imitaba, de nuevo, a Leonado Di Caprio en 'El Lobo de Wall Street'.