Kroos pasa de los abucheos en Arabia Saudí a ser criticado por promocionar a Dubai

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos confesó este miércoles que los abucheos en su contra durante la Supercopa de España, disputada en Riad (Arabia Saudí) y en la que los merengues se proclamaron campeones, "no" le "molestaron", ya que incluso le resultaron "bastantes divertidos", aunque "no" se los "esperaba".

"Fue algo nuevo y emocionante. Podías ponerte en la piel de alguien que experimenta eso en los estadios fuera de casa. Fue una experiencia nueva, no la había vivido antes. Pero no querría perdérmela", declaró un irónico Kroos en el podcast 'Einfach mal Luppen', junto a su hermano Felix.

Los pitos a Toni Kroos en Arabia Saudí: la rajada que no olvidan durante la Supercopa El jugador alemán salto al campo en la segunda parte, tras ser la primera sustitución de Carlo Ancelotti, y los aficionados saudíes no perdonaron sus comentarios José Manuel Nieto 11 ene 2024 - 00:02

El mediocentro alemán recibió pitos y abucheos por parte de los aficionados locales, después de que Kroos criticara la marcha de jóvenes talentos en Europa hacia la Liga Saudí por dinero. Unas declaraciones que no fueron del gusto de los asiáticos y así se lo hicieron saber durante las semifinal ante el Atlético de Madrid y la final contra el FC Barcelona.

"No me lo esperaba, en absoluto. Ni siquiera lo pensé", explicó Kroos. "Pero ni siquiera pensé en ello. Me di cuenta en el primer partido. Al principio no lo relacioné conmigo. Cuando estás así en el partido, estás más o menos concentrado. Entonces eché un vistazo a la grada y me di cuenta", relató, aunque confesó que, "desde el fondo" de su "corazón", no le molestó ni afectó. "Al contrario, fue bastante divertido", zanjó.

El alemán, que hace unos años anunció su retirada de la selección teutona para no ir a jugar a Catar el Mundial, también ha sido muy criticado en las últimas horas después de que subiera a sus redes sociales un vídeo promocional de Dubai, ciudad de Emiratos Árabes, otro país de la zona. Muchos aficionados no tienen claro el por qué de sus palabras y hechos sobre Catar y Arabia Saudí y que luego acepte aparecer como imagen promocional del emirato.