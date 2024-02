Kroos carga con el árbitro del Real Madrid - Sevilla: "Dios lo ve todo y probablemente le lesionó"

El Real Madrid venció por la mínima al Sevilla en la 26ª jornada de LaLiga en el Santiago Bernabéu. El partido dejó momentos curiosos como en el que el árbitro principal del encuentro Díaz de Mera tuvo que ser sustituido por lesión en mitad del choque. Toni Kroos se mostró muy enfadado sobre el césped cuando recibió la tarjeta amarilla por parte del colegiado en el minuto 34 por un empujón a Badé.

No habrá castigo para los vídeos de Real Madrid TV La denuncia del Sevilla no ha prosperado porque en ella no se indica qué códigos vulnera Real Madrid TV con sus vídeos arbitrales. Competición la ha desestimado. 28 feb 2024 - 11:49





El centrocampista alemán señaló a Díaz de Mera en el podcast de su hermano, Einfach mal Luppen. "No soy alguien a quien le guste tratar con los árbitros durante el partido, y nunca hago eso... pero es que fue demasiado. durante toda la primera mitad nos pitaron todo lo que estaba al límite de ser falta. Incluso cosas que no eran falta en absoluto", comentó Toni Kroos.

"Lo que me enfadó tanto de mi acción fue que en realidad estaba a un metro de distancia. Eso fue una locura Básicamente me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y que simplemente quiere chocar conmigo. Luego incluso me alejo para que no tenga mucho contacto conmigo, pero el árbitro lo ignoró", añadió el futbolista. De forma irónica, el centrocampista cargó contra Díaz de Mera por su actuación, diciendo que "Dios lo ve todo y probablemente luego le lesionó la pantorrilla".