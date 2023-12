Kareem Abdul-Jabbar acaba hospitalizado tras romperse la cadera en un concierto

El exbaloncestista estadounidense Kareem Abdul-Jabbar, estrella de Los Angeles Lakers y leyenda de la NBA, se rompió la cadera el pasado viernes a consecuencia de una caída durante un concierto en Los Ángeles (California), según ha indicado este sábado la página web 'TMZ'.

