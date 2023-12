El Jumbo le roba al Bora a Uijtdebroeks... o no

Con la llegada de diciembre el mercado ciclista se para. La mayoría de los equipos ya tienen perfiladas las plantillas para la nueva temporada que arranca con el año y son pocos los retoques que se hacen para completarlas. No es época de movimientos y menos de grandes nombres. Sin embargo este sábado saltaba la sorpresa.

El nombre propio era el del belga Cian Uijtdebroeks, 8º clasificado de la pasada Vuelta a España con solo 20 años y uno de los jóvenes de más talento del pelotón. El Jumbo-Visma daba la sorpresa y anunciaba su fichaje ante la incredulidad de aficionados y ciclistas.

La sorpresa aumentaba aún más cuando el Bora, con el que no estaba del todo contento porque quería más libertad, sacaba otro comunicado en el que aseguraba que el fichaje no se había producido y Uijtdebroeks correría en el conjunto alemán en 2024. Comenzaba la guerra por el corredor.

Statement concerning today's news from Jumbo - Visma regarding our rider Cian Uijtdebroeks



Cian is and will remain a member of BORA - hansgrohe, also in the coming 2024 season. He is contractually bound with us until 31 December 2024.