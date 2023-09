Juanma Castaño describe cómo debe ser el próximo presidente de la RFEF: "Alguien normal habrá"

El presidente depuesto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha transmitido este domingo al presidente interino, Pedro Rocha, su renuncia definitivaal cargo presidencial de la RFEF, tras varias semanas de polémica por su comportamiento durante la final del reciente Mundial femenino.

Así lo ha comunicado Rubiales a través de una carta abierta, difundida desde su cuenta en la red social X (antigua Twitter). "También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA, para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido", ha precisado el ya expresidente de la RFEF.

El dirigente señala que ante "la veloz suspensión" provisional por parte de la FIFA durante 90 días y los demás procedimientos abiertos contra él, entiende que "es evidente" que no podrá volver a su cargo, por lo que "insistir" en quedarse "a la espera" y aferrarse al cargo no contribuirá "a nada positivo" ni a la propia RFEF "ni al fútbol español".

Rubiales, asimismo, afirma que está seguro de que su marcha traerá la "estabilidad" necesaria que permitirá que tenga éxito la candidatura de España, Portugal y Marruecos al Mundial de 2030. Precisa que "hay poderes fácticos que impedirán" su retorno, recuerda "la gestión" de su equipo en los cinco años que ha estado en el cargo y asevera que no quiere que el fútbol español "pueda resultar perjudicado" por lo que entiende "toda esta campaña tan desproporcionada".

"Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca", subraya Rubiales, quien expresa que sus hijas, familia y su gente querida "han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo". Concluye su escrito deseando suerte a trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol y da las gracias a los que le han apoyado.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ?@PiersUncensored? pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv