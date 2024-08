Juan Ayuso no disputará finalmente La Vuelta a España

El ciclista español, de 21 años, afectado por los síntomas del COVID, no llega al máximo nivel y tanto corredor como equipo acordaron que no disputase La Vuelta para no forzar al ciclista, que se quedará sin participar al no estar al cien por ciento.

El corredor tuvo que abandonar el Tour de Francia por COVID, lo que le impidió entrenar. Ayuso sí pudo asistir a los Juegos Olímpicos de París, en los que terminó en el puesto 22º, sin encontrarse en condiciones plenas.

El equipo de los Emiratos Árabes con el que participará en La Vuelta, está compuesto por: Joao Almeida, Filippo Barroncini, Isaac del Toro, Marc Soler, Adam Yates, Pvel Sivakov, Brandon Mcnulty y Jay Vine.