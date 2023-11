Jorge Martín, satisfecho tras la primera jornada donde hizo el segundo mejor tiempo

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que logró el segundo mejor tiempo en la primera jornada del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, se mostró satisfecho con el resultado, si bien reconoció que por la mañana no estuvo demasiado cómodo.

Viñales, Acosta y Holgado lideran en la primera jornada sobre el asfalto de Cheste Viñales cerró las sesiones del viernes en MotoGP a ritmo de récord. Acosta y Holgado siguieron lideraron en Moto2 y Moto3 como en la primera sesión. 24 nov 2023 - 12:15

"Quizás por la mañana no estuve todo lo cómodo que me gustaría, pero era un asfalto nuevo y no era fácil poner todo en el sitio, pero sí que por la tarde hemos dado un gran paso adelante en todos los aspectos, así que estoy muy contento", señaló Martín.

"Sí que es cierto que hemos tenido que hacer una estrategia un poco complicada porque he tenido que hacer un 'time attack' con un neumático intermedio que no me gusta, pero al final todo ha salido como esperábamos y hemos hecho un marcaje a 'Pecco', más que nada para saber pues cómo va y ver sus puntos fuertes y débiles para tener el máximo de información", explicó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Pensaba que tiraría, la verdad, pero no sé si es que no ha querido tirar o qué ha pasado, pero también ha habido una serie de banderas amarillas y ha sido un poco una combinación de cosas, pero está claro que ir a la segunda clasificación era el objetivo", destacó.

Martín reconoció haber vivido algunos momentos de tensión: "No es algo que me guste hacer, y es algo que no me habéis visto hacer nunca, que vaya buscando ruedas, pues siempre voy sólo, pero está claro que teníamos un poco la necesidad de poner algo de presión de alguna forma, poner las cosas un poco más complicadas de lo que son y nos ha salido como esperábamos, no ha sido fácil, porque había pilotos por en medio y parecía la guerra, pero bueno, creo que al final se ha puesto un poco nervioso".

Martín se juega a dos cartas -carrera esprint y carrera larga- el título mundial de MotoGP y subrayó: "Es la condición un poco ideal, creo que quizás estando yo incluso en Q1 sería un poco mejor aún, pues al final quitas una plaza, pero creo que es tomar demasiados riesgos y lo cierto es que se planteó, pero al final se decidió que no".

"Creo que es importante meter gente en medio, toda la gente que se me ponga a rueda no tengo ningún problema en tirar de nadie, tengo confianza en que puedo ser de los más rápidos y meter a toda esa gente en medio siempre me va a ayudar", insistió sobre sus opciones Martín.

"Creo que tenemos un gran ritmo pues he sido el único en rodar hasta 23 vueltas de neumático, y seguí en treintas bajos, así que estoy contento, hemos hecho un gran paso y espero poder demostrarlo el domingo", recalcó el piloto de Pramac Ducati, quien en cualquier caso reconoció que piensa que 'Pecco' será "lo suficientemente bueno para pelear por estar en la segunda clasificación".

Jorge Martín, sancionado con una multa de 500 euros

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) ha sido sancionado con 500 euros de multa por molestar a otros pilotos cuando estaban practicando el momento de la salida.

Pushing the barrier and planting seeds of pressure ??



A great Friday for @88jorgemartin who sees his title rival @PeccoBagnaia out of Q2 ??#ValenciaGP ?? | VIDEO ??https://t.co/6rb91itJmd — MotoGP™?? (@MotoGP) November 24, 2023

Al final de la primera tanda de entrenamientos libres de MotoGP, todos los pilotos practican la salida en varios puntos del circuito, donde se vio a Jorge Martín ponerse por delante de algunos de ellos, motivo por el que ha sido multado.