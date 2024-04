Jorge Martín mete miedo en Austin

El líder del Mundial de la categoría reina dio un primer golpe en la mesa en el COTA con la mejor vuelta del circuito, un récord de 2:01.397 en su intento de salir de Estados Unidos como más líder. Martín estuvo acompañado por los también españoles Maverick Viñales (Aprilia), quien había mandado en los primeros libres, y Marc Márquez (Ducati), con todo en el aire.

Con todo muy ajustado, el vigente campeón, Francesco Bagnaia (Ducati), y el rookie español Pedro Acosta (Gas Gas), tercero en los libres, consiguieron postularse entre los grandes favoritos al copar el Top 5, por delante de Aleix Espargaró (Aprilia Racing) y Franco Morbidelli (Ducati), quien entró a la Q2 después de mucho tiempo.

