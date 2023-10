Jorge Martín gana, pero Bagnaia minimiza el daño

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) consiguió hacer doblete en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP al vencer las dos carreras disputadas en el circuito 'Chang International' de Buriram para recortar 14 puntos al líder del campeonato, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23).

El vencedor de la carrera no se conoció prácticamente hasta la última curva, hasta la línea de meta, en la que Martín fue primero por delante del surafricano Brad Binder (KTM RC 16), al que sancionaron con la pérdida de una posición por exceder los límites del circuito en la última vuelta, que acabó en manos de Bagnaia.

Well, @BradBinder_33 definitely gave it all today! ??



A shame about the track limit penalty but he put on a heck of a show to end up on the podium ??#ThaiGP ???? pic.twitter.com/IgirHFwOQ5