Jorge Martín empieza a lo grande con la primera pole de la temporada de MotoGP

El piloto español Jorge Martín (Ducati)ha conquistado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catar, primera prueba del Mundial de motociclismo, todo tras establecer el mejor tiempo de todos los tiempos en el Circuito Internacional de Lusail durante la sesión de calificación.

Su 1:50.789 valió al madrileño para batir la pole del trazado, siendo un segundo más rápido que la pole de noviembre. Con ello, se asegura encabezar la primera línea de parrilla por delante de su compatriota Aleix Espargaró (Aprilia) y del italiano Enea Bastianini (Ducati), segundo y tercero respectivamente.

El octocampeón Marc Márquez (Ducati), en su primer Gran Premio con el equipo Gresini, se garantizó el sexto puesto de parrilla, cerrando una segunda fila en la que estarán el sudafricano Brad Binder (KTM), cuarto, y el vigente campeón de la categoría reina, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), quinto.

