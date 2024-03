Jorge Martín domina la primera carrera al sprint, por delante de Binder y de Aleix Espagaró

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) consiguió su primera victoria en una carrera 'esprint' de la temporada al vencer la del Gran Premio de Catar de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Lusail, en la que convenció, por distintos motivos, el rendimiento de los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y Pedro Acosta (Gas Gas RC 16).

Martín, autor de la 'pole position', no falló en el momento de la salida y como en él suele ser habitual, consolidó primero su posición y luego se fue poco a poco de todos sus rivales, el más avezado de los cuáles fue el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

En el caso de Marc Márquez, esta era su primera carrera al manillar de una Ducati y supo cumplir más que sobradamente, aunque al final se equivocase al irse largo en una curva, momento que aprovechó Aleix Espargaró para recuperar el cuarto puesto y, además tener fuerzas suficientes para pelear y arrebatar la tercera posición al doble campeón del mundo de MotoGP, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Y, por lo que se refiere a Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16), el único debutante de la categoría en 2024, demostró lo acertado de su ascenso de categoría al pelear siempre en el grupo de cabeza y doblegar a pilotos con mucha más experiencia que él en MotoGP para ser octavo.

Jorge Martín salió como una exhalación nada más apagarse el semáforo, aunque una vez más la KTM hizo gala de sus buenas prestaciones en esos instantes y el surafricano Brad Binder a punto estuvo de ganarle la posición al español, que se mantuvo firme para conseguir liderar la carrera e imprimir así el ritmo que más le interesase.

Three different manufacturers on the podium ??

A champion hoping for more tomorrow ??

A whole host of others building momentum ??



We'll see you tomorrow for the first Grand Prix of the year! ??#QatarGP ???? pic.twitter.com/Ae67j6iJpZ