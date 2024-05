Jon Rahm vive un mal día en el Valhalla y se queda al borde del K.O.

El español Jon Rahm está a un paso de no pasar el corte en el Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, tras firmar 72 golpes (+1) en la segunda vuelta al recorrido del Valhalla Golf Club de Louisville, Kentucky (EEUU). Unidos esos 72 a los 70 (-1) del primer día, Rahm acumula 142 impactos (par) y ocupa el puesto 71, ahora mismo fuera del corte y a la espera de que se complete la jornada.

En una mala jornada de golf, Rahm, campeón del Masters de 2023 y del US Open de 2021 y ahora integrado en el circuito LIV Golf, entregó una tarjeta con tres birdies por dos bogeys y un doble bogey que complica su continuidad en Valhalla. "No sé si ha sido un día raro; los errores los he cometido yo. Si no coges calles en este campo es complicado. Suficiente he hecho para, de alguna manera, salvar un poco la vuelta".

"He metido un par de putts buenos para par. Al principio parecía que iba bien la cosa. En varios hoyos (los putts) han estado cerca de entrar, pero ya era pedir demasiado. Simplemente no me he dado las opciones", agregó. "Me sorprende por lo bien que venía jugando las últimas semanas. Creo que es la primera vez en mi carrera que después de estar jugando bien 'sufrir' tanto en el campo", comentó.