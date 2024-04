Jokic sigue siendo el sheriff del Oeste

Denver Nuggets, 116 - Minnesota Timberwolves, 107

Los Nuggets dependen de sí mismos para acabar la temporada como primeros del Oeste tras imponerse a los Wolves en un partido al que ambos llegaban igualados en lo más alto de la Conferencia. Los Nuggets presentan ahora un balance de 56-24 mientras que los Wolves son segundos con un registro de 55-25 aunque, en caso de acabar igualados con Denver, tienen los criterios de desempate a su favor. Tampoco se pueden descuidar ya que los Oklahoma City Thunder son terceros también con 55-25.

Nikola Jokic impartió una clase magistral con 41 puntos (impresionante 16 de 20 en tiros de campo), 11 rebotes, 7 asistencias y 3 robos. El serbio estuvo apoyado por los 20 puntos y 6 asistencias de Jamal Murray y los 18 puntos y 8 rebotes de Michael Porter Jr. Por su parte, los Wolves, que esperan recuperar esta semana al lesionado Karl-Anthony Towns, vendieron muy cara su derrota y tuvieron como referentes a Anthony Edwards (25 puntos), Mike Conley (19 puntos) y Rudy Gobert (13 puntos y 15 rebotes).

Joker filled the stat sheet to help the Nuggets capture the top seed in the West ??



41 PTS | 11 REB | 7 AST | 16-20 FGM pic.twitter.com/U1XZBizajF — NBA (@NBA) April 11, 2024

Milwaukee Bucks, 117 - Orlando Magic, 99

Ante la ausencia de Antetokounmpo, que no volverá a jugar por lesión hasta que comience el 'playoff', Bobby Portis (30 puntos, 9 rebotes y 5 robos) y Damian Lillard (29 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) dieron un paso al frente en un triunfo clave en la pelea por la segunda plaza del Este. Cole Anthony (23 puntos) y Paolo Banchero (20 puntos) fueron los máximos anotadores de Orlando que se queda quinto en la Conferencia con 46-34. Los Bucks se mantienen en el segundo puesto con 49-31.

Bobby Portis went off for 30 PTS in the Bucks' win over the Magic ??



30 PTS | 9 REB | 5 STL | 14-18 FGM pic.twitter.com/3g5mOnKd4J — NBA (@NBA) April 11, 2024

Miami Heat, 92 - Dallas Mavericks, 111

Luka Doncic se quedó al borde del triple-doble (29 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias) y Kyrie Irving sumó 25 puntos y los Mavericks, quintos en el Oeste con 50-30, lograron su victoria número 16 en los últimos 18 partidos. Dallas se enfrentará a los Clippers en la primera ronda de los playoffs. Tyler Herro (21 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) fue el máximo anotador de unos Heat con poco fuelle y que son octavos en el Este (44-36).

Kyrie Irving and Luka Doncic were hitting on all cylinders in their 5th straight win in Miami!



Doncic: 29 PTS, 9 REB, 9 AST

Irving: 25 PTS, 5 3PM, 2 STL pic.twitter.com/EEjjfXE7gD — NBA (@NBA) April 11, 2024

Los Ángeles Clippers, 108 - Phoenix Suns, 124

Pese al rosario de bajas en los Clippers (Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard, James Harden, Norman Powell e Ivica Zubac), los Suns sufrieron mucho en Los Ángeles para vengar su dura derrota del martes en Phoenix. Devin Booker (37 puntos), Kevin Durant (24 puntos y 9 rebotes), Bradley Beal (26 puntos) y Jusuf Nurkic (3 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias) tuvieron que poner toda la carne en el asador para doblegar a los Clippers de un fantástico Bones Hyland (37 puntos y 9 asistencias).

Devin Booker (37 PTS) was a BUCKET in the Suns' comeback win in LA ??? pic.twitter.com/05JbgWHE8F — NBA (@NBA) April 11, 2024

Cleveland Cavaliers, 110 - Memphis Grizzlies, 98

Con 29 puntos y 8 asistencias, Donovan Mitchell agarró el timón de unos Cavaliers que todavía aspiran a la tercera plaza del Este que tienen los Knicks. Sin nada en juego y con muchas ganas de cerrar cuanto antes esta temporada de infinitas lesinoes, los Grizzlies contaron con 32 puntos y 7 rebotes de Jake LaRavia. Aldama no jugó en Memphis al estar lesionado.

Oklahoma City Thunder, 127 - San Antonio Spurs, 89

Los Thunder, con opciones matemáticas, aunque muy complicadas de ser primeros en el Oeste (le quedan dos duelos contra los Bucks y los Mavericks), sacaron el mazo ante unos Spurs sin Victor Wembanyama y tuvieron un +36 antes del descanso. Shai Gilgeous-Alexander (26 puntos) y Josh Giddey (20 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias) destacaron en Oklahoma sin llegar a 30 minutos en pista. Zach Collins fue el mejor de San Antonio con 20 puntos y 7 rebotes.

SGA poured in 26 PTS in 26 minutes to help the Thunder cruise past the Spurs! ?? pic.twitter.com/mgIQcMoND2 — NBA (@NBA) April 11, 2024

Atlanta Hawks, 114 - Charlotte Hornets, 115

Miles Bridges (18 puntos) metió una canasta a falta de 3.8 segundos para que los Hornets vencieran en Atlanta a unos Hawks (36-44) con todas las papeletas para ser décimos del Este tras cuatro derrotas seguidas. Trae Young regresó de su lesión y consiguió 14 puntos y 11 asistencias. Su rival en el 'play-in' serán los Bulls (37-42, novenos).

Brooklyn Nets, 106 - Toronto Raptors, 112

En una jornada con partidos con muchísimo en juego, también hubo uno absolutamente intrascendente y entre dos equipos con una campaña muy triste que se llevaron los Nets en Brooklyn con 21 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias de Dennis Schroder. Immanuel Quickley fue el faro de Toronto con 32 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias.