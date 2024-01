Joel Embiid entra en la historia al anotar 70 puntos ante los Spurs

Joel Embiid, que arrebató el récord de puntos en la historia de los Philadelphia 76ers a Wilt Chamberlain con sus 70 puntos endosados a los San Antonio Spurs, el dominicano Karl Anthony Towns, con 62 puntos firmados ante los Charlotte Hornets, y Kevin Durant, con 43 puntos para liderar la remontada de los Phoenix Suns, iluminaron este lunes una noche de explosiones anotadoras en la NBA.

Embiid metió 70 puntos con 24 de 41 en tiros de campo y 21 de 23 en libres, a los que sumó 18 rebotes y cinco asistencias. Firmó 24 puntos en el primer cuarto (8 de 12 en tiros de campo) y llevaba 34 al descanso, con diez rebotes. Regresó a la pista y pisó aún más el acelerador con 25 puntos en el tercer período y un diez de quince en tiros.

Embiid anotó otros once puntos en el cuarto período, culminados con una entrada y dos puntos apoyados al tablero que le permitieron superar a Chamberlain. El ex de los 76ers y de los Lakers había anotado 68 en 1967 y ostentaba los tres mejores registros de la historia de la franquicia.

Towns firmó la mejor marca anotadora de su carrera, pero un cuarto período en el que los Wolves fueron superados 36-18 le dejó con mal sabor de boca. El dominicano acabó con 62 puntos (21 de 35 en tiros de campo, 10 de 15 en triples y 10 de 14 en libres), a los que sumó ocho rebotes y dos asistencias.

Towns llevaba ya 44 puntos al descanso, con un notable ocho de nueve desde la línea de tres puntos. Esa marca fue la cuarta mejor en la historia de la NBA desde que se toman datos estadísticos jugada a jugada (1997-1998). Sin embargo, los Hornets consiguieron remontar una desventaja de 18 puntos e infligieron a los Wolves la segunda derrota seguida en casa.

Los Boston Celtics, con 38 puntos de Jayson Tatum y 35 de Jaylen Brown, eclipsaron el triple doble de 38 puntos, 18 rebotes y trece asistencias del esloveno Luka Doncic, y triunfaron por 119-110.

Tonight was the 29th time that Jayson Tatum (39 points) and Jaylen Brown (34 points) scored 30+ in the same game.



The Celtics are 27-2 in such games.