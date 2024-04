Joao Félix: "Quiero quedarme en el Barcelona, pero no depende mí"

Joao Félix tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2029, pero el futbolista quiere quedarse en el FC Barcelona, equipo en el que está cedido esta temporada. El portugués ha hablado sobre su futuro, el de Xavi Hernández en el conjunto culé y la posibilidad de la llegada de Bernardo Silva en una entrevista para Jijantes.

El atacante portugués ha comentado en varias ocasiones su deseo de seguir como blaugrana. "Veremos que pasa el año que viene, mi familia está contenta y estoy contento. Me gustaría quedarme pero no depende de mí. El fichaje por el Barça fue el último día, no había nada planeado. Tuve que ir por la mañana al estadio para desbloquear temas contractuales que tenía que renunciar. O renunciaba o no me dejaban venir", aseguró.

Xavi Hernández confirmó que no continuaría la temporada que viene en el Barcelona. "Me gustaría que Xavi reconsiderara su situación. Tiene grandes ideas y es un entrenador muy joven. La gente en Barcelona lo quiere mucho. Antes nos marcaban gol en cada remate pero así es el fútbol. No hemos tenido ganas porque Xavi haya anunciado su marcha", explicó Joao Félix.

Bernardo Silva sonó el pasado mercado de verano para reforzar las filas del cuadro blaugrana, pero no se llevó a cabo. "¿Bernardo Silva? Que lo traigan. Si yo fuera Deco por un día ficharía a Bernardo Silva, sin duda. Hace unos días estuvo en Andorra. Me preguntó por cómo se está la ciudad, por el clima. Le dije que todo bien, que se venga. Me ha preguntado por temas fiscales. No creo que el Manchester City lo facilite. Es un jugador muy importante", afirmó.