El jefe de Aston Martin, ansioso por ver lo que puede hacer Alonso en 2024: "Es impagable"

El director del equipo Aston Martin, Mike Krack, ha asegurado que la aportación del piloto español Fernando Alonso al equipo la pasada temporada fue "extraordinaria", y ha destacado su "experiencia y compromiso", recalcando que "no es uno de esos pilotos que aparece el fin de semana de carreras, hace lo suyo y luego desaparece".

"Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente extraordinario. Él nos impulsa y nos hace mejores, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por podios cada fin de semana", señaló en una entrevista a la web del equipo.

