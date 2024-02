Javier Tebas: "Hay un 99% de posibilidades del fichaje de Mbappé por el Real Madrid"

El máximo mandatario de la competición nacional ha hablado con el diario deportivo francés y ha dejado algunas afirmaciones que llaman mucho la atención. Como es lógico, Tebas fue cuestionado por el tema de Kylian Mbappé y el Presidente de LaLiga no ha dudado en decir lo que piensa: "Sabiendo que se va del PSG, hay un 99% de posibilidades de que Mbappé fiche por el Real Madrid. Pero no sé si ya está firmado””, sentenció Javier Tebas.

La situación del Real Madrid en el mercado de fichajes

Tebas también ha dicho que la noticia del posible fichaje del delantero francés por el conjunto merengue es una "gran noticia" para el fútbol español. Para Tebas, LaLiga tendría a dos de los mejores jugadores del planeta, lo que supondría un gran salto cualitativo para nuestra competición: "Desde mi punto de vista, Bellingham, Haaland y Mbappé son los tres jugadores más dominantes del planeta, y dos de ellos estarán en el Real Madrid”.

Tebas destacó que el Real Madrid tiene una fuerte y privilegiada situación económica por su buena gestión durante las últimas temporadas, por lo que no sería necesario que el conjunto merengue haga una venta importante en el próximo mercado de fichajes: “Sí, el Real Madrid es un club en una situación económica óptima. El presidente y el director general son muy buenos gestores, pero son muy malos cuando quieren organizar nuevas competiciones. En el plano económico, son muy reactivos. De momento, sus resultados financieros son muy buenos y pueden gastar mucho más de lo que gastan. El Madrid ha sido muy prudente financieramente y se ha preparado para el fichaje de Mbappé”.

Javier Tebas habla sobre la Superliga y su 'guerra' con el PSG

La Superliga fue otro de los temas protagonista de la entrevista y Javier Tebas, como de costumbre, no se mordió la lengua para hablar de Florentino Pérez: “El problema no es el Real Madrid, sino Florentino Pérez y su visión tan personal. Cada día hay más aficionados del Real Madrid a los que no les gusta la línea de la Superliga. El Barcelona está más atrás. No están a la vanguardia de este proyecto. Florentino sabe gestionar muy bien un club, pero no sabe nada de gestionar competiciones..."

Por último, Javier Tebas habló sobre el PSG y sus acusaciones directas de no respetar las mismas normas de juego que los equipos españoles. El Presidente ha acusado en más de una ocasión al conjunto parisino de malas prácticas financieras, pero ahora se ha mostrado más satisfecho por el cambio de dirección que ha dado el PSG durante los últimos meses: “En los últimos meses, he visto al PSG avanzar en una dirección más adecuada. No soy yo quien cambia, es el PSG. Pero eso no significa que pronto vaya a ir de vacaciones con Al Khelaïfi, que vaya a abrazarle o a jugar al tenis con él”.