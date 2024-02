La intrahistoria del frustrado fichaje de Rafa Mir por el Valencia

Cuando todo parecía hecho, Rafa Mir no firmó por el Valencia y se quedó en Sevilla. La no salida del delantero obligó al conjunto hispalense a dar marcha atrás en la operación para traer al eslovaco del Boavista Brozenik. Victor Orta, director deportivo del conjunto de Nervión ha explicado qué pasó y ha echado la culpa de todo al Valencia.

Hace tres días el presidente recibe una llamada del director general mostrando un interés por Rafa verbal. Curiosamente a los 10 minutos sale filtrado en Internet. No había cruzado ni la puerta de mi despacho y ya un periodista de mercado había publicado la noticia. La oferta era insuficiente y ayer por la mañana ellos empiezan a incrementarla.

Le decimos al Valencia que estamos dispuestos a pagar a Rafa Mir hasta el 1 de febrero que de ahí hasta junio ellos decidan el salario que tiene que cubrir. Le damos la cantidad exacta al Valencia, pasa media hora y el Valencia, todo verbalmente, nunca por escrito, nunca en una oferta oficial, nos comunica que cubre prácticamente todo el salario, pero queda una parte mínima que nos piden que el Sevilla cubra.

Nosotros decimos que le pagamos hasta el día 1 y que hasta el día 30 de junio se arreglen el Valencia y Rafa Mir, fuera más o menos, algo bastante lógico en el fútbol. Ellos le piden a Rafa Mir que perdone esa cantidad, Rafa Mir creo que ni les responde a eso y durante 2 o 3 horas la operación se queda encallada en esa parte mínima del salario que quedaba por cubrir.

En ese momento, porque es último día del mercado, le decimos al Valencia que vayamos desarrollando los contratos para no caer en un problema de inscripción por cuestión de tiempo. Mandamos un borrador de contrato, tras varios cruces de llamadas, en un acuerdo verbal con opción de compra. El asesor de Rafa Mir nos dice que el no ha llegado a un acuerdo salarial después de que se realizara la opción de compra, que tenía un valor residual.

Pasa el tiempo y el Valencia, que es lo normal en el fútbol debería haber respondido a ese e-mail diciendo que no estaba de acuerdo con las condiciones, nunca lo llega a responder y cuando al asesor de Rafa Mir le preguntamos si tiene alguna novedad porque llevamos dos horas sin saber del Valencia dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fieles a la negociación, cuando la negociación no es que siguiera abierta es que estaba prácticamente cerrada.

Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo y comprando, habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir porque era todo mucho más sencillo.

Luego entran las situaciones horarias. Para ellos las 20:00 es cierre de mercado por una situación de su máximo accionista y a las 19:00 ellos dijeron que su mercado estaba cerrado y no se podía echar marcha atrás. Rafa Mir nos pide que intentemos rehabilitar la operación hacemos llamadas yo y el presidente ellos nos transmiten que no pueden contactar hacia arriba con su responsable porque dan la operación por cerrada. Dicen que no tienen firma y a partir de ahí Rafa Mir viene al estadio a saber lo que ha pasado, le mostramos e-mails y conversaciones de whatssap y otra vez siente la frustración de no haber podido ir al Valencia.