La intrahistoria de la convocatoria de Alexia Putellas con España

La presencia de Alexia Putellas ha sido la gran sorpresa en la lista de 25 futbolistas de Montse Tomé para la Final Four de la Liga de Naciones. Y es que la doble ganadora del Balón de Oro lleva lesionada desde noviembre y no estaba en las quinielas para formar parte de la convocatoria. De hecho, según ha podido saber la Cadena COPE, la propia futbolista se ha enterado a través de las redes sociales cuando a las 11:30 horas se ha hecho pública la citación.

Sin embargo, en el seno de la RFEF eran conscientes de su importancia y capacidad de liderazgo en el grupo y desde el momento en el que decidió pasar por el quirófano, a finales de diciembre, para someterse a una artroscopia en la rodilla izquierda han estado en contacto con ella para conocer de primera mano y en todo momento cuál era su estado de salud.

En el Barcelona no ha sentado bien su llamada porque la futbolista lleva tres meses lesionada, no ha entrenado aún con el grupo y entienden que se puede cortar el ritmo de su recuperación.



El último partido que disputó Alexia Putellas fue el 14 de noviembre en la fase de grupos de la Champions League. Ese día comenzaron las molestias que le obligaron a pasar por una artroscopia el 27 de diciembre para conocer qué problema había en la articulación. Ahora, mientras sigue trabajando para ponerse al cien por cien le ha llegado la llamada de Montse Tomé. La jugadora siempre ha querido ir con España y la RFEF sentía que tenía que estar en la lista por su capacidad de liderazgo en el vestuario, algo de lo que era también consciente la propia Alexia.

Y es que España se juega su billete para los Juegos Olímpicos en la Final Four de la Liga de Naciones. Si derrota a Países Bajos el 23 de febrero en Sevilla estará en París 2024, pero si no, siempre y cuando Francia se imponga a Alemania en la otra semifinal, podrá conseguirlo en el tercer y cuarto puesto. Se trata de un torneo crucial en el que no podía faltar el gran referente del fútbol femenino español en los últimos años.

Eso sí, en ningún momento se forzará a Alexia Putellas y se respetará la carga de trabajo que la futbolista lleva para la recuperación. La propia Montse tomé lo ha dejado claro en rueda de prensa: "Tenemos confianza en que pueda estar, pero tenemos que ver su proceso con mucho cuidado, no vamos a hacer ninguna locura".