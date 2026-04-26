"Intenté traer de vuelta a Neymar, Pedro y Messi; no había dinero para Neymar y Pedro y a Messi no lo quiso el presidente"

Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, ha mantenido una extensa charla con el brasileño Romario en su canal de YouTube. En ella, el catalán ha repasado la actualidad del club azulgrana y ha hablado de temas como Messi o Neymar. También habla de Laporta, al que nunca llega a mencionar y al que se refiere como "el presidente del Barça".

Su relación con Messi y el Balón de Oro.

Messi es mucho mejor futbolista que yo. No hay color ni debate. Cuando estamos los tres y dicen Leo Messi, mi sentimiento es de justicia. Yo soy un futbolista de equipo y allí se escoge uno a nivel individual, diferencial. no tengo la sensación de que me han quitado un Balón de Oro. Espero estar equivocado porque me gustaría que mejoraran a Messi, pero creo que no va a pasar. He convivido con Leo cada día durante 15 años y era el mejor en todo: técnica, físicamente, entendiendo el juego, remate de cabeza, la pierna mala, la mentalidad... es un animal competitivo. Insuperable. Cuando le dabas el balón, mejoraba todo y te hacía mejor a ti. Intenté que volviese al Barcelona pero, al final, el presidente dijo que no.

Jugadores con perfil similar a él

Está Pedri, está Vitinha, está Mac Allister… Hay tres o cuatro futbolistas que para mí son de los mejores porque entienden el fútbol colectivo. Entienden que, cuando pasan el balón, ya están pensando en la siguiente jugada, incluso en la doble jugada. No pasan por pasar: entienden el juego. Pedri, por ejemplo, lo tiene. También Frenkie de Jong, que para mí está muy infravalorado. Creo que es un futbolista parecido a lo que era yo.

Cordon Press Frenkie de Jong fue clave con Xavi Hernández en el banquillo

Lamine Yamal

Sí se puede comparar. Es un elegido, un genio del fútbol y ahora depende de él. Es uno de los mejores, o el mejor, actualmente. Ahora depende de sus ganas de hacer historia.

Su paso como entrenador del Barça

Muy orgulloso. El club estaba en su peor momento de la historia y ganamos dos títulos. Dejamos un legado de gente joven como Fermín, Cubarsi, Balde... que ahora son la columna vertebral. Acordamos con el presidente seguir, pero una persona del club no nos dejó continuar. Sentamos las bases. Los futbolistas han madurado. Hay equipo para los próximos diez años. Entrenar al Barcelona fue un máster. El primer año y medio entré con una exigencia muy grande hacia los jugadores y, sobre todo, hacia el presidente. Al presidente le exigí muchas cosas durante ese tiempo. Después de ganar la Liga y la Supercopa, inconscientemente mi exigencia bajó un poco. Hice autocrítica y pensé: 'Esto no me puede volver a pasar'. La exigencia del entrenador hacia los jugadores y hacia la gente que manda en el club tiene que ser máxima, siempre pensando en el bien del equipo.

Laporta y Xavi Hernández

Raphinha

Yo fiché a Raphinha. Yo pedí al club que fichara a Raphinha. De hecho, ya lo quise fichar para el Al Sadd cuando él estaba en Portugal, pero Raphinha siguió en Europa. Después les dije a Jordi Cruyff y a Mateu Alemany que había que ficharlo, porque es ganador, ataca la profundidad, tiene uno contra uno y tiene gol. Yo siempre le di confianza a Rafa y tengo muy buena relación con él. Pero el entrenador tiene que entender el rendimiento durante los partidos. Si un jugador no está rindiendo, tiene que entrar otro. También teníamos futbolistas para marcar diferencias. Recuerdo una conversación muy buena con Raphinha en un entrenamiento. Él estaba frustrado y le dije: 'Rafa, has firmado aquí por cinco años. Tranquilo. Confianza. No estás siendo natural, pero tranquilo'. Entiendo que los cambios no le ayudaban, pero ahora ha explotado. Nosotros ya veíamos mucho talento en él y me alegro mucho, porque es un chico bueno, ganador, responsable y líder. Puede ser, sin duda, uno de los grandes nombres de la Copa del Mundo.

Neymar

Lo que vi de Neymar durante su primera semana con nosotros es lo más cercano a Messi. No he visto a ningún jugador tan cercano a Messi como Neymar cuando se unió al Barça a los 21 años. Logré traer de vuelta a Dani Alves e intenté traer de regreso a Neymar, Pedro y Messi cuando era entrenador. A Pedro y Neymar no se les pudo traer de vuelta debido a la situación económica y a Messi porque no quiso el actual presidente del Barça. Con Neymar hubo una oportunidad, pero tampoco se dio. No se dio debido a nuestra muy difícil situación económica. El fair play financiero nos estaba limitando severamente, y los famosos salarios.